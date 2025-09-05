La despedida de Lionel Messi, de la selección argentina, tuvo un momento inolvidable gracias a Eugenia Quevedo. La cantante cordobesa fue elegida para entonar el himno nacional y su interpretación conmovió a todos los presentes.

Con su fuerza y personalidad característica, Euge logró transmitir emoción y orgullo en cada estrofa, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la noche en el Estadio Monumental.

Este momento marcó un nuevo hito en la carrera de Eugenia Quevedo, que sigue sumando experiencias destacadas y dejando su sello en los escenarios más importantes del país.

Dos grupos cordobeses se hicieron presentes para poner ritmo a la fiesta: Q’Lokura (tocó en la previa) y La Banda de Carlitos con Eugenia Quevedo (también le dieron ritmo a la previa), elegidos por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.