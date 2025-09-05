La despedida de Lionel Messi, de la selección argentina, tuvo un momento inolvidable gracias a Eugenia Quevedo. La cantante cordobesa fue elegida para entonar el himno nacional y su interpretación conmovió a todos los presentes.

Con su fuerza y personalidad característica, Euge logró transmitir emoción y orgullo en cada estrofa, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la noche en el Estadio Monumental.

X de SportsCenter

Este momento marcó un nuevo hito en la carrera de Eugenia Quevedo, que sigue sumando experiencias destacadas y dejando su sello en los escenarios más importantes del país.

Dos grupos cordobeses se hicieron presentes para poner ritmo a la fiesta: Q’Lokura (tocó en la previa) y La Banda de Carlitos con Eugenia Quevedo (también le dieron ritmo a la previa), elegidos por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.