Extienden la entrega del Boleto Gratuito para Jubilados

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, a cargo del Ing. Marcelo Nazur, informó que, por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, se dispuso extender la entrega del Boleto Gratuito para Jubilados.

El operativo se extenderá hasta el próximo lunes 8 de septiembre en el Complejo Belgrano, con atención de 7 a 13 horas. Esto permitirá a los jubilados retirar sus boletos correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre, con vigencia hasta el 10 de diciembre.

El beneficio, coordinado por la Secretaría de Transporte de la Provincia, a cargo de Vicente Nicastro, permite a miles de jubilados tucumanos acceder de manera gratuita al transporte público, aliviando sus gastos cotidianos y garantizando su movilidad para actividades esenciales como la atención médica, la recreación y los trámites personales.

El ministro Nazur destacó que esta medida forma parte de las políticas de inclusión que el Gobierno de Tucumán viene llevando adelante:

“Cada boleto que llega a manos de un jubilado es un compromiso cumplido con quienes trabajaron toda su vida. Este programa refleja la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de acompañar a los sectores más sensibles de la sociedad y garantizar que los beneficios del Estado lleguen a cada rincón de la provincia”.

Con esta extensión, el Gobierno provincial refuerza su compromiso con los adultos mayores, asegurando igualdad de oportunidades y un acceso más justo al transporte público en todo Tucumán. /minobrastuc