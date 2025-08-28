Facultad de Derecho de la UBA: pelea entre agrupaciones libertarias y peronistas

Una mañana de tensión se vivió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) durante este jueves, después de una serie de enfrentamientos entre agrupaciones estudiantiles vinculadas con el peronismo y los libertarios. El hecho escaló y hasta el presidente Javier Milei se expresó al respecto.

Según pudo saber Infobae, las agrupaciones involucradas en los enfrentamientos fueron la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Somos Libres. De acuerdo las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, se observaron agresiones a golpes de puño en uno de los pasillos del edificio.

En ese marco, los cruces entre ambas organizaciones vienen escalando desde hace varias semanas. Desde el lado libertario denunciaron que les rompieron logos, agredieron a integrantes de la agrupación y sostuvieron que durante el miércoles dejaron pintadas obscenas en su mesa.

“Los chicos vinieron a la facultad a pintar la mesa de nuevo, con pintura amarilla porque no salía. Pintaron la mesa y aprovecharon para dejarle un mensaje pintado en la mesa de la JUP en repuesta a todo el acoso que venimos sufrieron por parte de ellos”, señaló un estudiante vinculada con el movimiento libertario.

Y agregó: “Vino el referente de Somos Libres de Derecho a la mesa y estaba con otro compañero, y los agarraron a piñas a los dos. Estaba solo, no estaba haciendo nada. Fueron y lo golpearon”.

En las imágenes que rápidamente escalaron en redes sociales se puede ver un grupo de estudiantes vinculados con la JUP que colocaron banderas sobre el sector donde estaba la mesa de los libertarios. A continuación, otros videos muestran ya los primeros enfrentamientos con agresiones verbales.

Posteriormente, según la reconstrucción que hicieron los protagonistas, todo escaló en peleas a golpes de puño entre referentes de ambas secciones.

El presidente Javier Milei se pronunció al respecto en su cuenta de X, tras los incidentes que protagonizó durante este miércoles en la localidad de Lomas de Zamora cuando un grupo de militantes opositores arrojaron piedras a la camioneta que lo llevaba mientras hacía una recorrida.

"LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE KIRCHNERISMO NUNCA MÁS VLLC!“, fue el mensaje que se viralizó en las redes tras citar uno de los videos con lo enfrentamientos de una cuenta vinculada con el sector libertario.

En tanto, desde las cuentas de la agrupación libertaria señalaron: "La Juventud Peronista irrumpieron como una horda salvaje, arrasaron con la mesa de la agrupación libertaria Somos Libres mientras golpeaban y empujaban gritando la marcha peronista como si se tratara de una hinchada de futbol“.

Y agregaron: "Mientras los militantes de La Libertad permanecieron firmes, los kirchneristas se escondieron detrás de la cobardía, atacando en manada como acostumbran“. Por el momento, desde la agrupación peronista no se expresaron al respecto.

Según se expresaron desde la Facultad de Derecho, señalaron: “Repudiamos hechos de violencia. La intolerancia no es admisible en una universidad pública y plural. Una vez recibidas las denuncias correspondientes y con las actuaciones que de oficio se lleven adelante, se aplicará el régimen disciplinario vigente".

“La universidad ha sido y es el espacio plural donde conviven las distintas disciplinas, enfoques ideológicos y la pluralidad de perspectivas que conviven en la comunidad académica. No puede admitirse la intolerancia”, completaron.

De acuerdo a lo que comentaron fuentes vinculadas con las autoridades de la facultad, los referentes de ambas agrupaciones prometieron juntarse en las próximas horas para “intentar calmar las aguas”.

Por el momento, durante la tarde, no se registraron nuevos incidentes, aunque sí ya hubo presencia policial en las afueras del edificio./Infobae