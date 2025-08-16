Falleció Cristina Ruesjas, una de las voces más recordadas de la radio tucumana

La comunidad radial de Tucumán perdió este sábado a una de sus figuras más emblemáticas: Cristina Ruesjas, reconocida locutora que brilló durante años en LV12, LV7, Splendid, Alberdi, Metropolitana, Rivadavia Tucumán y Canal 10.

Se destacó siempre por su carisma y profesionalismo, convirtiéndose en una de las voces más queridas por los oyentes: "La radio para mí fue una escuela de vida. La radio me dio casi todo. Me hizo creer en la gente, me enseñó a ser solidaria", confesó años atrás durante una entrevista.

En 2023, Cristina Ruesjas fue premiada por la Municipalidad capitalina como una de las "mujeres destacadas". Ese mismo año recibió un reconocimiento de la Sociedad Argentina de Locutores.

La noticia de su fallecimiento generó conmoción y tristeza entre sus colegas, oyentes y toda la comunidad radial.

El velatorio de Cristina Ruesjas se llevará a cabo en el Parque de la Paz, hasta las 17:00 hs.