La muerte del reconocido neurólogo Oscar Iguzquiza (h), causaó profundo dolor en distintos ámbitos de la provincia. Iguzquiza se había desempeñado como docente e investigador de la Universidad Nacional de Tucumán, tanto en las facultades de Medicina como la de Psicología.

El profesional que también fue el principal referente del Programa Provincial de la Epilepsia, continuaba hasta ahora ejerciendo la docencia y despertando tanto en sus alumnos como en sus pares la admiración por su dedicación, calidez y desempeño. En la Facultad de Medicina era profesor adjunto de la cátedra de Neurología.

Tanto es así que la Facultad de Psicología decretó asueto administrativo hasta este martes. “Por información confirmada por familiares y colegas, se establece asueto académico los días 6 y 7 de octubre, en memoria y como muestra de respeto hacia nuestro querido Dr. Oscar”, aclararon en un posteo de Instagram desde la cuenta oficial.

“Con profundo dolor, la Facultad de Psicología lamenta el fallecimiento del Dr. Oscar Iguzquiza (h), destacado docente y querido compañero de nuestra comunidad académica. Acompañamos en este difícil momento a su familia, colegas de cátedra, estudiantes y amigos. En su memoria, se decreta asueto académico durante las jornadas de los días 6 y 7 de octubre.”, fue el comunicado completo de la facultad de Psicología.

Profundo dolor

En tanto la facultad de Medicina también le dedicó unas palabras en un comunicado. “Con profundo dolor, la Facultad de Medicina expresa su más sentido pésame por el fallecimiento del doctor Oscar Iguzquiza, profesor adjunto de la cátedra de Neurología de nuestra casa. Nuestras condolencias a su familia y toda nuestra solidaridad”, rezó el comunicado de la facultad.

El Colegio Médico de Tucumán también expresó sus condolencias por el fallecimiento de Iguzquiza y en el posteo realizado en sus redes sociales se multiplicaron los mensajes de despedida y reconocimiento para el neurólogo que dejó una profunda huella entre sus pacientes y colegas.