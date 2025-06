Falleció Horacio García Belsunce, el hermano de María Marta

Este miércoles falleció a los 75 años el periodista Horacio García Belsunce, uno de los hermanos de María Marta García Belsunce y principal promotor de la investigación por el crimen de la socióloga, ocurrido en 2002 en el country Carmel de Pilar.

Aunque era abogado como su padre, Horacio García Belsunce (hijo) dejó el Derecho a finales de los setentas y construyó su carrera en el mundo de la comunicación y la publicidad, un boom en los ochentas y noventas en Argentina. Luego se volcó al periodismo.

García Belsunce trabajó en diversos medios, y en 2002 conducía el programa de televisión por cable "De frente", cuya productora era su hermana María Marta, con quien alguna vez dijo que tenía una "relación fantástica" de compañerismo desde la infancia.

"No hay forma de que alguien pueda comprender la desesperación y el dolor de estar sumergido en semejante pesadilla, salvo una persona que lo haya vivido", había declarado alguna vez el hermano de María Marta García Belsunce, cuando el asesinato de la socióloga era debate nacional.

De hecho, durante años fue uno de los familiares de María Marta que más insistía en la necesidad de investigar a Nicolás Pachelo, vecino de la socióloga en el country de Pilar.

La Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó en febrero de este año la condena a prisión perpetua contra Nicolás Pachelo por el homicidio de María Marta García Belsunce.

Justicia por María Marta García Belsunce

Tras la confirmación de que había sido asesinada a balazos en el baño de su casa en Pilar, todas las miradas se posaron en el entorno de María Marta García Belsunce, empezando por su viudo, Carlos Carrascosa, que llegó a ser declarado culpable y condenado a prisión perpetua.

En el caso de Horacio García Belsunce, que siempre apoyó a su cuñado, él también fue declarado culpable en un juicio de 2011 por el delito de encubrimiento, y fue condenado a una pena de cuatro años de prisión.

Años más tarde, ya libre de toda causa penal, el abogado y periodista expresó al sitio Infobae que "estaba enojado con el mundo" por los años de horror vividos.

"No podía ser que esto me hubiera pasado a mí. Me juzgaban, me condenaban, me metían preso por encubrir ¡el asesinato de mi hermana! No lo podía creer. ¿Cuándo y cómo había empezado esta pesadilla? ¿Por qué la Justicia se había ensañado con nosotros sin una sola prueba? ¿Cómo soportar tanta injusticia? Es algo muy difícil de explicar", dijo.

A principios de la investigación el abogado y periodista estuvo unos días detenido en la DDI de San Isidro y en la Unidad 41 de Campana, pero eventualmente salió tras el pago de una fianza.

García Belsunce (h) apeló el fallo de 2011 ante la Cámara de Casación bonaerense, que lo confirmó en 2015, y luego llevó su caso a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que nunca se expidió.

Para ese entonces, Horacio García Belsunce había perdido su trabajo en televisión después de casi dos décadas al aire y se había dedicado a diversas ocupaciones, desde remisero hasta delivery de pizza y empanadas, pasando por coach ontológico o conductor de un programa de radio en una emisora de Pilar.

La justicia sobreseyó en 2020 a Horacio García Belsunce y al resto del clan, incluido Juan Hurtig, el hermanastro de María Marta, al declarar extinguida la acción penal por la prescripción de la causa. /Minutouno