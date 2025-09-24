Fallo de la Corte: no se trasladarán 18.000 toneladas de basura de Pacará Pintado a Overo Pozo

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) anuló una sentencia de primera instancia que, en agosto de 2024, había ordenado al Consorcio Metropolitano para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) el traslado de casi 18.000 toneladas de basura acumulada en la playa de transferencia de Pacará Pintado hacia la planta de Overo Pozo. Además, la CSJT ordenó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo que emita un nuevo pronunciamiento sobre el asunto, que acumula cinco años de litigio y queda ahora con un desenlace abierto.

El origen del conflicto se remonta a 2020, cuando la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, representada por la abogada Silvia Peyrachia, demandó al Consorcio Metropolitano para que se cumpliera la resolución interna N° 2/14, que disponía la limpieza de la playa de transferencia mediante el traslado de 17.943 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU) remanentes. En 2024, la Sala III —con los votos de los camaristas Ebe López Piossek y Sergio Gandur— condenó al Consorcio a ejecutar el traslado, condicionando el operativo a la previa autorización de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia y asignando un plazo de inicio de 90 días corridos, con una duración máxima de 14 días para los trabajos.

El Consorcio apeló en casación ante la Corte Suprema provincial. La sentencia definitiva fue firmada por los vocales Daniel Leiva (presidente), Eleonora Rodríguez Campos y Claudia Sbdar (preopinante), quienes analizaron en profundidad los antecedentes y las pruebas producidas en el proceso. La CSJT reconstruyó el razonamiento que llevó a la Sala III a declarar la resolución 2/14 como un acto administrativo válido y a ordenar su ejecución, pero concluyó que la condena impuesta no guardó una adecuada correspondencia con las pruebas que la Sala misma consideró decisivas: los testimonios de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la Provincia, del entonces secretario Alfredo Montalbán y del exvicepresidente del Girsu, Carlos Luis Álvarez.

La Secretaría de Ambiente, según consta en el expediente, sostuvo que resulta inviable remover y trasladar los RSU fuera de la planta de Pacará Pintado sin un tratamiento ambiental detallado y sin la aptitud para otros emprendimientos, porque tal maniobra podría expandir impactos ambientales, postergar soluciones y trasladar problemas vinculados a la salud pública y la protección del ambiente. Por su parte, el testimonio técnico de Montalbán advirtió que no es aconsejable remover basura que ya fue pasivada o intertizada en su ubicación original, pues ello podría acumular residuos en las celdas activas de Overo Pozo y reducir su vida útil.

La Corte consideró que esos elementos otorgaban asidero a la posición del Consorcio respecto de la inviabilidad técnica y ambiental del traslado sin las previsiones necesarias. Sbdar, con adhesión de Leiva y Rodríguez Campos, señaló que la sentencia de la Cámara careció de un análisis completo, integral y razonado de las pruebas consideradas dirimentes, por lo que sus conclusiones no estuvieron debidamente fundadas. Este déficit de motivación, dijo la CSJT, vulnera pautas constitucionales y procesales que exigen a los jueces explicitar las razones que justifican sus decisiones. Por ese motivo, la Corte resolvió por unanimidad hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Consorcio Metropolitano, casar la sentencia de la Sala III y devolver las actuaciones a la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que, por la sala que corresponda según turno, dicte un nuevo pronunciamiento.

Los vocales evitaron pronunciarse sobre otros agravios planteados en el recurso, al entender que el vicio principal justificaba la invalidez de la resolución apelada en su totalidad. El fallo deja la cuestión abierta y obliga a que, en una nueva resolución, la Cámara incorpore de modo exhaustivo las pruebas técnicas y ambientales reunidas en el expediente, y explique de manera fundada por qué corresponde o no ordenar el traslado de los residuos. Mientras tanto, la posibilidad de ejecutar la limpieza y el traslado de las casi 18.000 toneladas continúa condicionada por el debate técnico-ambiental y por la imprescindible intervención de la autoridad competente en materia ambiental.