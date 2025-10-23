La ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, confirmó fechas clave para la organización del próximo ciclo escolar: el ciclo lectivo 2025 concluirá el 19 de diciembre y las clases del ciclo 2026 comenzarán el 2 de marzo. El anuncio, dirigido a estudiantes, docentes y familias, procura dar previsibilidad para la planificación de actividades, vacaciones y proyectos pedagógicos.

Montaldo hizo hincapié en la implementación de la jornada extendida, un esquema que, según afirmó, permitirá alcanzar un número de horas lectivas superior al exigido por la Secretaría de Educación. Desde su perspectiva, esa mayor carga horaria redundará en beneficios concretos para el aprendizaje y en una mejora en la organización escolar.

La ministra adelantó que ya se desarrollan los preparativos para el inicio del ciclo 2026, con tareas orientadas a asegurar un comienzo ordenado y con recursos y actividades listos para los estudiantes. Insistió en la importancia de la planificación previa para evitar contratiempos y garantizar la continuidad pedagógica desde el primer día.

Al ratificar la fecha del 2 de marzo como jornada inaugural, Montaldo subrayó la coordinación que se está llevando adelante en todo el sistema educativo provincial. Con el calendario oficial definido, las comunidades educativas pueden ajustar cronogramas, diseñar intervenciones pedagógicas y organizar períodos de descanso en consonancia con las fechas anunciadas.