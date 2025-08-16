Fentanilo contaminado: Yedlin dijo que "la responsabilidad es toda de este Gobierno”

El presidente de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, afirmó hoy que “queda claro que la responsabilidad es toda de este Gobierno” en relación a la falla de los controles sobre el laboratorio HLB Pharma que elaboró y puso en circulación las ampollas con fentanilo contaminado que provocaron la muerte de casi un centenar de personas.

“Queda claro que la responsabilidad es toda de este Gobierno. La elaboración del fentanilo fue durante este Gobierno. Las inspecciones que muestran irregularidades son de este Gobierno”, argumentó en declaraciones televisivas.

En las inspecciones realizadas entre septiembre y noviembre de 2024, la ANMAT detectó irregularidades al hallar que se habían elaborado ampollas plásticas, un formato de envase no autorizado, en áreas no habilitadas.

El organismo dispuso la inmovilización de los lotes y en febrero de este año ordenó la clausura de la fábrica, pero HLB Pharma liberó al mercado los productos violando la medida regulatoria.

La anterior inspección había ocurrido mucho antes, en febrero de 2020.

“La Anmat tiene que estar controlando de forma permanente a todos los laboratorios. No hay ninguna explicación posible para que durante cuatro años no se controle a un laboratorio, cuestionó Yedlin, que de todos modos reconoció ”el prestigio" de la agencia de control a nivel regional.

Para el tucumano, “hay que llegar hasta las últimas consecuencias y si hay responsables de gestiones anteriores tendrán que hacerse responsables”.

“Lo que no tenemos que sacar la mira es que esto ocurrió en esta gestión”, aclaró el diputado de Unión por la Patria.

El legislador peronista afirmó que “la tragedia sanitaria que hemos vivido es inusitada” y es “realmente muy preocupante”.

“Argentina con el sistema de salud y nivel de desarrollo que tiene no merece que le pasen estas barbaridades que deben ser noticia mundial en este momento para que casi 100 personas en la Argentina hayan recibido un medicamento contaminado con dos bacterias multi resistentes por fallas en la elaboración del mismo por falta de limpieza y esterilización”, lamentó.

Yedlin señaló que “casi todas las agencias de control del mundo surgen a partir de algún evento trágico”, y recordó que ANMAT surgió en Argentina “a partir de la contaminación del propolio en la época de Menem”.

"Argentina es un país que tiene una industria farmacéutica tremendamente potente y prestigiosa a diferencia de otros países de Latinoamérica. Argentina exporta medicamentos al mundo. Es un ejemplo de una de las cosas que Argentina ha desarrollado y de la que estamos muy orgullosos", resaltó.

Además sostuvo que “Anmat también es muy prestigiosa y consultada en Latinoamérica en estos eventos”.

“¿Qué pasó en este caso? Eso es lo que tenemos que averiguar y quedarnos tranquilos los argentinos de que los medicamentos que consumimos están controlados y son de calidad porque estas situaciones son muy graves”, apuntó.

“No está la voz de la ANMAT explicando. Por eso el pedido de informes (dictaminado en la Cámara de Diputados con el apoyo de todas las fuerzas políticas) va dirigido al Ministerio de Salud y a la ANMAT”, puntualizó.

Por otra parte, Yedlin puso en duda que el juez que tiene la causa, Ernesto Kreplak, esté “durmiendo” las actuaciones.

“No creo. Es una causa con muchos damnificados, horrorosa. Perder la confianza en la medicación que se nos ponen en el momento en que estamos más débiles en terapia intensiva tiene una gravedad tal que me parece que nadie va a dormir ninguna causa. Los tiempos de la Justicia argentina son muy difíciles (de prever)”, admitió, y subrayó que “los familiares, que son los principales interesados en que haya Justicia, creen que esta investigación se está haciendo de forma correcta”.

En tanto, el diputado de Unión por la Patria remarcó que “es muy importante que los argentinos sepan que todo el lote contaminado ha sido retirado del mercado” y que “no hay ninguna ampolla de fentanilo contaminado en ninguna terapia intensiva hoy”.

“Todos los casos sospechosos que aparecen son parte de la historia anterior”, explicó.

Sobre las fallas de la ANMAT, destacó la "calidad" profesional que ha demostrado desde su fundación, aunque advirtió que la actual gestión “echó al 10% del personal en el último año y medio”. /Noticias Argentinas