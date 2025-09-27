Feria Internacional de Turismo: premian a Tafí del Valle como destino destacado

En Buenos Aires, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, se realizaron los Premios FED, galardones a la actividad turística argentina que reconocen y celebran la excelencia del sector. En este contexto, se entregaron las distinciones que reúnen a representantes de toda la industria, del sector público y privado, uniendo a gobiernos, prestadores y referentes del sector turístico.

Por Tucumán participaron Inés Frías Silva, vicepresidente del Ente Tucumán Turismo (ETT); Nicolás Micale, director de Promoción Turística de la institución; Héctor Viñuales, presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán (CAMTUC); y Gregorio Werchow, secretario de la CAME.

Por lograr el equilibrio perfecto entre su identidad y la innovación, ofreciendo experiencias memorables, Tucumán recibió el premio a Destino Destacado por Tafí del Valle, sitio que fue postulado y seleccionado entre 22 ciudades. Las autoridades del ETT recibieron el galardón de la mano de Manuel Sierra, periodista especializado en turismo y creador de los Premios FED, quien destacó la consolidación de nuestra provincia como un referente turístico.

Este reconocimiento refuerza el compromiso provincial de seguir consolidando la oferta turística, promoviendo experiencias auténticas y memorables.