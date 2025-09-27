En Buenos Aires, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, se realizaron los Premios FED, galardones a la actividad turística argentina que reconocen y celebran la excelencia del sector. En este contexto, se entregaron las distinciones que reúnen a representantes de toda la industria, del sector público y privado, uniendo a gobiernos, prestadores y referentes del sector turístico.

Por Tucumán participaron Inés Frías Silva, vicepresidente del Ente Tucumán Turismo (ETT); Nicolás Micale, director de Promoción Turística de la institución; Héctor Viñuales, presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán (CAMTUC); y Gregorio Werchow, secretario de la CAME.

Feria Internacional de Turismo: premian a Tafí del Valle como destino destacado

Por lograr el equilibrio perfecto entre su identidad y la innovación, ofreciendo experiencias memorables, Tucumán recibió el premio a Destino Destacado por Tafí del Valle, sitio que fue postulado y seleccionado entre 22 ciudades. Las autoridades del ETT recibieron el galardón de la mano de Manuel Sierra, periodista especializado en turismo y creador de los Premios FED, quien destacó la consolidación de nuestra provincia como un referente turístico.

Feria Internacional de Turismo: premian a Tafí del Valle como destino destacado

Este reconocimiento refuerza el compromiso provincial de seguir consolidando la oferta turística, promoviendo experiencias auténticas y memorables.