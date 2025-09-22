En capital
Feriado del 24 de septiembre: así funcionarán los servicios municipales
El miércoles es día no laborable en conmemoración del 213º aniversario de la Batalla de Tucumán, por lo que algunos servicios de la administración municipal se verán reducidos.
El miércoles 24 de septiembre es feriado provincial en conmemoración del 213º aniversario de la Batalla de Tucumán. En ese marco, los servicios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se brindarán de la siguiente manera:
- Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería, odontología y radiología dental, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.
- Ómnibus: circularán de manera reducida, con la frecuencia de los domingos.
- Recolección de Residuos: no habrá recolección de residuos el miércoles 24. Se solicita a los vecinos sacar sus residuos domiciliarios el jueves 25, cuando se vuelva a prestar con normalidad el servicio.
- Cementerios municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario habitual, de 8 a 12 h y 15 a 18 h.
- Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): no abrirá sus puertas.
- Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial. Se que a través de la App Ciudad SMT los vecinos pueden realizar reclamos sobre diversos temas, como calles, alumbrado, basurales, semáforos y transporte, entre otros. /SMT