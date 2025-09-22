Indignación en redes por un video en una Shell: simulan arrojar a una mujer en una bolsa de consorcio El polémico video fue publicado en el perfil de Instagram de una estación de servicio ubicada en Entre Ríos. Durante la grabación se ve a dos playeros que cubren a la mujer con una bolsa negra por considerarla “pesada”. La empresa tuvo que pedir disculpas tras las duras críticas.