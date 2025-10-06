Feriado del viernes: ¿Cómo trabajará el comercio?

La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán informó que el viernes 10 de octubre, feriado trasladado del domingo 12 en conmemoración del Día de la Raza, los comercios atenderán con normalidad; se aclara, además, que, en caso de corresponder, el pago de horas extras deberá efectuarse conforme a lo dispuesto por la Ley n.º 20.744.