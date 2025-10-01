Festival del Caballo: habilitan la venta de entradas y confirman la agenda día por día

Desde el 9 al 12 de octubre se realizará la XXVI Fiesta Nacional e Internacional del Caballo. En el Cub Deportivo Trancas se alista todo para vivir una nueva edición de tradición, cultura y música con destacados artistas nacionales e internacionales.

Desde la organización de uno de los principales festivales de Tucumán confirmaron que ya está habilitada la venta de entradas en sus dos modalidades: vía online y presencial.

El costo de las entradas será de $20.000 y se pueden adquirir a traves de la plataforma ventas.autoentrada.com

En tanto, los tickets se venderán en forma presencial en San Miguel de Tucumán en Tarjeta Titanio, San Martín 853 (3 cuotas sin interés). En Trancas, en boleterías habilitadas.

Finalmente en la noche del martes, se dio a conocer la grilla de presentación de los artistas que engalanarán el festival durante sus cuatro noches. A continuación conoce quiénes se presentarán día por día: