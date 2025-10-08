Fin de semana de calor intenso, pero se esperan más de 100 mm de agua la próxima semana

La provincia de Tucumán se prepara para vivir un fin de semana largo con condiciones de pleno verano y temperaturas elevadas, ideales para actividades al aire libre. Según el modelo meteorológico analizado, se esperan máximas que rondarán los 35 °C tanto el viernes 10 como el sábado 11 de octubre, con mínimas agradables de 14 °C y 16 °C, respectivamente.

El calor se mantendrá intenso durante el domingo 12 y lunes 13, con máximas de 29 °C y 32 °C. Lo más destacable de este período es la ausencia total de precipitaciones, con cielos soleados y vientos leves, lo que garantiza jornadas secas y calurosas.

Llega el agua: un cambio de escenario a partir del jueves

Sin embargo, esta estabilidad climática dará un giro radical a partir de la segunda mitad de la semana próxima. Tras un martes y miércoles aún calurosos (con máximas de 33 °C y 34 °C), las condiciones de inestabilidad comenzarán a manifestarse.

El punto de inflexión será el jueves 16 de octubre, cuando las máximas desciendan a 32 °C y se esperan los primeros 4 mm de lluvia. El cambio se intensificará a partir del viernes 17, con un fuerte descenso de la temperatura máxima a solo 23 °C y la llegada del evento pluvial más significativo, con una precipitación acumulada de 56,8 mm en la jornada.

Las lluvias continuarán durante el fin de semana siguiente, con 29,3 mm pronosticados para el sábado 18 y otros 13,5 mm para el domingo 19, lo que sumará un total de 103,6 mm de agua acumulada en solo cuatro días. Los tucumanos deberán prepararse para dejar el protector solar y los ventiladores, y sacar los paraguas, ya que las máximas caerán a 20 °C y 23 °C durante el sábado y domingo lluviosos.