Finaliza la reconstrucción de la Ruta 329 que conecta localidades en el sur tucumano

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a cargo del ministro Marcelo Nazur, continúa ejecutando tareas de infraestructura vial en distintos puntos de la provincia. A través de la Dirección Provincial de Vialidad, se está por concluir la repavimentación, reconstrucción y señalización de diversos tramos de la Ruta Provincial N°329, una vía estratégica para el desarrollo del sur tucumano.

La inversión ronda los $5.000 millones y comprende más de 40 kilómetros de intervención, incluyendo los 3 kilómetros en la zona urbana de Concepción. Las tareas también se extienden a los tramos rurales que atraviesan las localidades de Ciudacita, Medinas, Monteagudo y Concepción, beneficiando directamente a más de 25.000 vecinos.

En Monteagudo, los trabajos de repavimentación, hormigonado, pintura y señalización se encuentran en su etapa final, lo que representa una mejora concreta en términos de seguridad vial y transitabilidad. En tanto, el tramo urbano de Concepción presenta grandes avances y forma parte del mismo plan de mejora integral.

Sobre los avances en la obra, el ministro Nazur señaló: “Era una obra clave para los vecinos y productores. Esta inversión provincial forma parte del plan de mejora que encabeza el Gobernador Osvaldo Jaldo, quien nos instruyó para avanzar en la reconstrucción integral de esta vía”.

“Esta intervención se extiende en más de 40 kilómetros de ruta, reparada a nueva, con señalización, pintura y que se extiende en tramos rurales y en el tramo urbano que atraviesa Concepción. Además, se debe señalar que la obra se ejecutó con fondos propios, mejorando la seguridad vial, cuidando la vida e impulsando la conectividad de la producción, el comercio y las distintas localidades”, finalizó.