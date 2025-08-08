Frío en Tafí del Valle: temperaturas bajas, pero sin nieve

Frío en Tafí del Valle: temperaturas bajas, pero sin nieveEl Servicio Meteorológico Nacional estima una temperatura mínima de -8 °C para la madrugada de este sábado.viernes 8 de agosto de 2025 17:27 EN VIVO Mapa de temperaturas en la región Pronóstico para Tafí del VallePara el Gran San Miguel Te podría interesar Nieve en Tafí del Valle: el paisaje amaneció cubierto con un manto blancoComo lo anticipó nuestro meteorólogo Jorge Noriega, esta madrugada nevó en las zonas altas del valle. La Quebradita amaneció completamente blanca. No disponible sin conexión Tareas de contenciónTafí del Valle: controlan un incendio en Rodeo GrandeSegún informó Defensa Civil, no hay viviendas cercanas al foco ígneo y el fuego se mantiene alejado de zonas habitadas. No disponible sin conexión Incendio en Tafí del Valle: alerta naranja por viento Zonda No disponible sin conexión No cesaIncendio en Tafí del Valle: los focos siguen activosLos equipos trabajan incansablemente, pero el fuerte viento hace redoblar el esfuerzo. No disponible sin conexión