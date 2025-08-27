Fue al banco a depositar 6 millones de pesos, pero se lo acreditaron en dólares

Un insólito error del Banco Provincia de Pilar convirtió por unas horas a Marta, una vecina del barrio San Alejo, en millonaria. La mujer había acudido a la entidad para depositar 6 millones de pesos, pero al revisar su cuenta descubrió que el monto se había acreditado en su caja de ahorro en dólares: 6 millones de dólares.

El hecho ocurrió días atrás, cuando Marta realizó la operación de forma presencial en la sucursal ubicada en la esquina de Rivadavia y Lorenzo López. "No nos dieron ni las gracias", relató indignada la vecina, al recordar la respuesta de la entidad bancaria.

Al llegar a su casa y chequear la transacción en su aplicación de Cuenta DNI, constató el error millonario.

"Había gente que nos decía pongan la plata a trabajar así da intereses, que todo el proceso hasta que el banco resolviera el error podía tardar meses, pero nosotros sabíamos que no era nuestra así que fuimos a devolverla enseguida", contó su marido, Ricardo Ponce, camionero que actualmente se encuentra desempleado.

Ese mismo día, antes de las 15, la pareja se acercó nuevamente a la sucursal para dar aviso. Sin embargo, la reacción que recibieron los sorprendió tanto como la acreditación: "no nos dieron ni las gracias". /El Liberal

