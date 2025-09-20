Un escandaloso hecho tuvo lugar en las últimas horas en la ciudad de Ceres, Santa Fe, y tuvo como protagonista a un chofer de ambulancia santiagueño perteneciente a la Comisión Municipal de Colonia Alpina, localidad ubicada en el departamento santiagueño de Rivadavia.

El trabajador fue sorprendido utilizando una ambulancia oficial en un hotel alojamiento de aquella ciudad santafesina, situación que rápidamente se viralizó en redes sociales y desató la indignación de todos.

"Se están llevando adelante las actuaciones, conforme a lo establecido por el Estatuto del Personal Civil De La Administración Pública Provincial y demás normativas vigentes, aplicadas al caso, y todas aquellas tenientes a resguardar los recursos estales y garantizar la prestación eficiente y ética del servicio comprometido", señala el documento por la Comisión municipal.

Las autoridades aclararon además que los servicios sanitarios continuarán prestándose con total normalidad, a fin de transmitir tranquilidad a la comunidad y remarcar el compromiso de una administración transparente y eficiente de los recursos públicos.

El episodio generó fuerte repercusión no solo en Colonia Alpina sino también en localidades vecinas, mientras se espera la resolución definitiva del procedimiento administrativo. /El Liberal

