Fuerte granizada azota el sur de Córdoba: daños y zonas afectadas

Una fuerte tormenta con granizo afectó este viernes a la localidad de Del Campillo, en el sur de la provincia de Córdoba. Según difundieron medios y registros locales, la precipitación fue intensa y provocó la acumulación de piedras de granizo que cubrieron las calles, dejando la sensación estética de un paisaje “blanco”.

Del Campillo se ubica a unos 150 kilómetros de Río Cuarto. Imágenes publicadas por el portal local Cable Digital muestran calles y veredas cubiertas por el granizo, situación que se replicó en varias localidades del departamento General Roca, donde las autoridades municipales informaron precipitaciones con caída de piedra en distintos sectores. De acuerdo con los reportes meteorológicos locales, para el resto de la jornada se pronostican tormentas aisladas durante la tarde y persistencia de lluvias hacia la noche.

La temperatura prevista descendería hasta alrededor de 17 °C durante la noche, acompañada de inestabilidad atmosférica. Las autoridades municipales y servicios locales recomiendan extremar las precauciones: asegurar elementos sueltos en veredas y patios, evitar circular por calles anegadas o con acumulación de granizo y permanecer atentos a comunicados oficiales ante eventuales emergencias o cortes de servicios.