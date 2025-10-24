Una intensa combinación de lluvia y viento se hizo presente en Los Juríes, departamento General Taboada, durante la tarde del viernes, generando alarma entre los vecinos por los daños provocados.

El fenómeno se llevó un tinglado del polideportivo local y provocó que varios techos de viviendas fueran arrancados por las ráfagas. Según los reportes preliminares, entre cuatro y cinco casas sufrieron daños en sus techos, mientras que otras propiedades registraron afectaciones menores.

Las autoridades locales permanecen en alerta, recorriendo los sectores más afectados y coordinando asistencia a los vecinos para garantizar la seguridad y reparar los daños ocasionados por el temporal.