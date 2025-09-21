Fuertes tormentas en el AMBA: vuelos con demoras y caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para el fin de semana un cambio definido en las condiciones meteorológicas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la zona sur, centro y noreste del país. Luego de las cálidas temperaturas de los últimos días, el viernes arrancó con un clima lluvioso durante la mañana y se proyecta un notorio descenso de la temperatura, justo en el umbral de la llegada de la primavera y el festejo del Día del Estudiante.

Las tormentas comenzaron en las primeras horas, tras el ingreso de un frente de aire frío. En pocos minutos, se posó un “techo” natural de nubes negras sobre el cielo de AMBA, se hizo virtualmente de noche en plena mañana.

Luego de las primeras precipitaciones, en barrios porteños como Barracas, Núñez, Saavedra, Villa Urquiza y Belgrano, incluso, se registró caída de granizo. También precipitaron piedras en las localidades bonaerenses de Mercedes, Luján, Moreno y Castelar.

Se estima una caída de hasta 60 milímetros en cortos plazos, los que podrían afectar la circulación en las calles y provocar algunos anegamientos.

Hasta 6 horas de demora en los vuelos

La actividad eléctrica provocó algunas demoras de varias horas en las terminales áreas del Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con cientos de pasajeros que tuvieron que esperar un poco más para embarcarse.

Como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas, según los datos del tablero de datos de Aeroparque, algunos traslados superaron las dos horas de impuntualidad. El vuelo AR 1886, con destino a Ushuaia (USH), que debía partir a las 08.50 desde la puerta 01 del sector A, despegó a las 12.03. Por su parte, el AR 1816 con destino a Esquel (EQS), agendado para las 08.55, comenzó su vuelo a las 11.25.

Por su lado, el vuelo AR 1444 de Aerolíneas Argentinas con destino a San Juan (UAQ), que debía partir a las 09.45 desde el sector A, despegó finalmente a las 12:57.

Por la tarde, la situación siguió similar. La mayoría de los vuelos sufrieron demoras de alrededor de tres horas para despegar desde Aeoroparque hacia los respectivos destinos. Por ejemplo, un vuelo a Río de Janeiro (GIG) de Aerolíneas Argentinas -el AR 1266- despegó 15:19 cuando debía hacerlo a las 12:10; otro con destino a Bahía Blanca (BHI), vuelo AR 1620, comenzó a las 16:38 su viaje cuando estaba programado para las 13:10.

Entre las rutas internacionales, el vuelo LA 426 de LATAM Chile con destino a Santiago de Chile (SCL), que tenía horario previsto a las 10.35, finalmente despegó a las 12.19, mientras que el vuelo AR 1384 hacia Montevideo (MVD), programado para las 09.55, partió a las 12.38. Asimismo, el servicio JJ 8139 de LATAM Brasil hacia San Pablo-Guarulhos (GRU), con partida inicial a las 11.45, despegó a las 13.03; y una secuencia similar ocurrió con el AR 1242 hacia el mismo destino brasileño, cuyo despegue estaba fijado para las 09.00, finalmente partió a las 12:10.

La terminal de Ezeiza también se vio afectada en su funcionamiento por las lluvias. La actualización oficial de las 13.13 indicaba demoras y modificaciones en la operatividad de varias rutas nacionales e internacionales de distintas aerolíneas, incluidas Flybondi, Aerolíneas Argentinas, JetSmart Airlines, British Airways, Iberia, LATAM Chile y otras compañías extranjeras. Igualmente, por la tarde, la situación se estabilizó.

Entre los servicios afectados, el vuelo FO 5900 de Flybondi hacia Río de Janeiro (GIG), que tenía partida prevista a las 06.20, despegó recién a las 12.06, casi seis horas después. El vuelo WJ 3163 de JetSmart Airlines con destino Neuquén (NQN), programado a las 11.00, partió a las 12:16. A su vez, el vuelo WJ 3152 de la misma compañía rumbo a Iguazú (IGR), demoró su partida original de las 11.37 y despegó a las 12.48.

Los vuelos internacionales hacia Europa también sufrieron demoras considerables. El servicio IB_ 2602 de LEVEL a Barcelona (BCN) partió a las 13:12, una hora más tarde de lo programado. El vuelo BA 248 de British Airways con destino tanto a Londres-Heathrow (LHR) como a Río de Janeiro despegó a las 13:04.

Algunos vuelos nacionales e internacionales de Flybondi permanecían demorados o aún sin embarque iniciado, como el FO 5102 a Iguazú, estimado para las 13.50. El vuelo FO 5052 a Mendoza tenía una nueva salida reprogramada para las 18.25 y el FO 5950 hacia Florianópolis tenía embarque previsto para las 19.20.