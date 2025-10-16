Fuertes vientos en Tucumán provocaron la caída de árboles y daños materiales
Las ráfagas registradas durante la tarde ocasionaron distintos incidentes en la provincia. Una camioneta resultó dañada tras la caída de un árbol, según reportes que llegaron al WhatsApp de Los Primeros.
Durante la tarde de este jueves, fuertes vientos azotaron distintos sectores de Tucumán, generando la caída de árboles y ramas en la vía pública. Imágenes enviadas al WhatsApp de Los Primeros muestran una camioneta blanca afectada por la caída de un árbol, sin que se registraran personas heridas.
Desde los servicios meteorológicos advierten que podrían continuar las ráfagas en las próximas horas, por lo que se recomienda circular con precaución y evitar permanecer bajo estructuras o árboles de gran porte.