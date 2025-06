Garrahan: los médicos residentes decidieron levantar el paro

Los médicos residentes del Hospital Garrahan levantaron el paro que llevaba varios días activos y retomarán sus actividades, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud a este medio. En ese sentido, explicaron que los profesionales ya se están activos en las guardias del centro de salud.

Justamente, este miércoles el Gobierno había adelantado que estudiaba la posibilidad de aplicar sanciones por las medidas de fuerza. La decisión de los profesionales se conoció en la previa de una nueva manifestación que habían anunciado para llevar a cabo este jueves, con una movilización al Ministerio de Salud de la Nación.

“Por este medio queremos informar que en el día de la fecha la residencia de pediatría y articuladas del Hospital Garrahan retoma su actividad laboral en forma regular, tomando la guardia desde el día de la fecha”, comunicaron desde la Asamblea de Residentes al Consejo del nosocomio.

En ese marco, de acuerdo a lo que publicó Infobae, el Consejo de Administración del Hospital Garrahan advirtió, a través de un correo electrónico, a los residentes profesionales que allí trabajan que comenzarán a aplicar sanciones en caso de no cesar con el reclamo salarial y las medidas de fuerza.

A pesar de que los residentes son empleados por el Ministerio de Salud de la Nación, la cúpula del Garrahan fue la encargada de enviar un correo esta mañana a los residentes bajo la advertencia de aplicar penalizaciones, las cuales varían en magnitud según el caso.

Según pudo saber este medio, los responsables de emplear a los residentes evalúan tres alternativas: el descuento salarial por día de paro, la pérdida de regularidad de la pasantía o, directamente, la desvinculación. “Todas las amenazas son ciertas”, afirman desde los residentes.

Justamente, ayer por la tarde, los médicos residentes del Hospital Garrahan rechazaron el incremento anunciado por el Ministerio de Salud, que implica un incremento de $ 300.000 en el bono y llevando a la remuneración total de $ 1.300.000 a partir de julio.

El principal inconveniente con los profesionales tiene que ver con que el bono sería no remunerativo y no se sumaría al recibo de sueldo. “Eso significa que no se deriva a aportes, que no entra en el aguinaldo, que no se actualiza”, expresaron fuentes. El salario continúa siendo de $ 797.000 en mano.

El correo completo

A los residentes profesionales médicos del Hospital Garrahan. Tal como se les informó, el Consejo de Administración del Hospital Garrahan ha decidido destinar recursos propios de esta institución para mejorar los ingresos que perciben durante su trayecto formativo en el establecimiento.

Esta medida es el resultado de la gestión desarrollada en los últimos meses, orientada a optimizar los recursos del hospital y, en consecuencia, mejorar las condiciones de los profesionales.

Desde el primer momento, este Consejo ha demostrado su voluntad de diálogo, razón por la cual no se aplicaron sanciones ante la interrupción del normal desarrollo de las tareas de los profesionales.

No obstante, consideramos que, tras la propuesta comunicada y oficializada antes de ayer, corresponde cesar las medidas de fuerza para evitar la aplicación de sanciones en el futuro.

El hospital debe retomar su normal funcionamiento, ya que lo que realmente importa es la salud y la atención de nuestros niños. /Infobae