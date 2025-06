Garrahan: los residentes rechazaron la propuesta salarial y seguirán con el paro

Los residentes del Hospital Garrahan rechazaron la propuesta del Ministerio de Salud y continuarán con el paro. La decisión llegó tras una asamblea que realizaron para analizar la propuesta del bono que ofrecían desde el centro de salud para alcanzar una remuneración total de $1.300.000 a partir del mes de julio.

“Les pedimos que nos acompañen el día jueves 5 de junio en una movilización pacífica hacia el Ministerio de Salud”, expresaron los profesionales en una conferencia de prensa que se desarrolló en la puerta del Hospital.

Según pudo saber Infobae, todos los residentes que pertenecen al centro de salud pediátrico votaron para ver qué decisión se llevaba adelante. El próximo jueves en la movilización participarán tanto los trabajadores del nosocomio como los médicos.

Desde el Ministerio de Salud están al tanto de la decisión que tomaron los profesionales. En principio aclararon que todo el personal está en conciliación obligatoria. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, desde el Ejecutivo analizan las medidas a seguir e incluso estudian posibles sanciones.

En tanto, Infobae publicó que durante la tarde de este lunes representantes del Ministerio de Salud y de los profesionales del centro de salud se reunieron para intentar un nuevo acercamiento en lo que pretenden los residentes.

Entrada la noche, los residentes ya tenían la propuesta a través de un memo por parte de la cartera sanitaria que otorgaba un bono de 500 mil pesos que elevaba el sueldo a $ 1.300.000. Sin embargo, la propuesta fue insuficiente para los médicos.

El principal inconveniente con los profesionales tiene que ver con que el bono sería no remunerativo y no se sumaría al recibo de sueldo. “Eso significa que no se deriva a aportes, que no entra en el aguinaldo, que no se actualiza”, expresaron fuentes.

Los profesionales cobraban $ 797.000 en mano hasta este mes. Según explican fuentes gubernamentales, sobre ese número el Garrahan transfería unos $ 200.000 de bono, pero se decidió que ese monto ascienda a $ 500.000, es decir, un incremento nominal de $ 300.000.

Justamente, este incremento en las becas deviene en ingresos netos superiores a $1.300.000 para residentes de primer año y más de $1.500.000 para los de último año / jefes de residencia.

Por otro lado, durante este martes, se llevó a cabo una reunión entre los trabajadores del hospital que no pertenecen al grupo de los residentes, quienes también están reclamando por una mejora salarial. Se trata del grupo de enfermeros, camilleros y personal administrativo, quienes también se vieron enfrentados con el Gobierno en los últimos días.

Los trabajadores, nucleados en ATE, resolvieron ir a un paro durante todo el jueves con la movilización al Ministerio de Salud. “Denunciamos que el gobierno incumplió la conciliación que él mismo había dictado, porque no citó a ninguna audiencia de negociación”, expresó Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan.

“Como si esto fuera poco, emitió un comunicado brutal, descalificando como ñoquis y mintiendo en público sobre los miles de trabajadores y trabajadoras que se desloman día a día para que el Garrahan funcione. Como destacamos en los últimos días, el conflicto con residentes abarca solo a una pequeña porción del personal. Y ni siquiera está resuelto con estos compañeros y compañeras, que siguen de paro”, añadió.

Por su parte, Gerardo Oroz, señaló que el centro de salud “no funciona sin residentes ni sin el personal de planta, de los más diversas profesiones y oficios que sostenemos al principal hospital pediátrico del país, donde se atienden niños y niñas de todos lados”.

Mario Lugones, ministro de Salud, se insertó en el debate al expresar que los recursos del hospital deben ser utilizados para el personal de salud, no para lo que él denominó “militancia rentada”. Lugones declaró vía redes sociales: “El mandato popular es muy claro: los recursos de los hospitales deben destinarse al personal de salud, no a la militancia rentada”.

Esta declaración fue respaldada por el presidente Javier Milei, quien replicó el mensaje en apoyo a la gestión transparente y eficiente de recursos hospitalarios.

“Este incremento forma parte de una nueva etapa orientada al orden, la eficiencia y el reconocimiento al mérito, impulsada por el Ministerio de Salud en todos los hospitales nacionales. Resulta relevante mencionar que, a pesar de los cientos de administrativos contratados en el Hospital Garrahan, la mencionada medida será comunicada a través del sistema de comunicación interna el día lunes porque los domingos ‘no están disponibles’”, compartió el titular de la cartera sanitaria.

En cuanto a la propuesta económica divulgada, si bien incluye un aumento significativo en los ingresos de los residentes, algunos sectores dentro del centro de salud insisten en que la solución debe ser integral, abarcando al personal de planta permanente que también enfrenta desafíos similares. Desde la Junta Interna de ATE, se enfatiza que la suba excluye al 90% del personal del hospital, señalando que “lejos de cerrar el conflicto, lo agrava”. /Infobae