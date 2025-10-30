Un informe reservado del servicio de inteligencia argentino advierte sobre la posible presencia y consolidación de miembros vinculados a organizaciones criminales brasileñas en territorio nacional, tras el violento megaoperativo en favelas de Río de Janeiro que dejó más de 120 muertos.

El documento señala que bandas como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) han mostrado capacidad de estructura, logística y expansión transnacional, orientada a ampliar su dominio territorial y diversificar sus actividades delictivas. Según la investigación, esa dinámica tendría llegada a la Argentina mediante integrantes tanto en libertad como alojados en establecimientos penitenciarios.

Entre las personas mencionadas figura Adriano Giménez Morales, de nacionalidad paraguaya y detenido en la Colonia Penal de Candelaria (Unidad Nº 17) por tráfico de estupefacientes. El informe consigna que Giménez Morales habría reconocido haber residido y operado en Brasil, Perú, Bolivia y Argentina, y que realizó “trabajos de sicariato” para una banda narco peruana. En la misma unidad está alojado Jonathan Renato Gonçalves, de nacionalidad brasileña, detenido tras un operativo de Gendarmería Nacional.

Las organizaciones describen procesos de incorporación de nuevos miembros mediante rituales denominados “bautismos”, que incluyen el registro de datos en un “libro blanco” inicialmente físico y luego digitalizado para ser distribuido por correo y plataformas virtuales. En ese marco, fuentes consultadas por este medio detallaron que desde 2014 se registró una expansión sostenida del PCC hacia países productores de drogas como Paraguay y Bolivia, y posteriormente hacia otras regiones de América y Europa.

En un operativo fue hallada una hoja de cálculo con 28 integrantes identificados como “activos en Argentina”: 14 aparentemente detenidos y 14 en libertad. De esos 28, el documento identifica con registros y datos adicionales a 26 personas, lo que, según los investigadores, podría confirmar la presencia y la organización del PCC en el país. La radicalización de integrantes se habría producido, en parte, en cárceles de las provincias de Santa Fe y Chaco.

Entre los nombres consignados aparecen Ariel José Rojas, señalado como uno de los autores de la denominada “masacre Coronda” durante su encarcelamiento en Santa Fe; y Néstor Horacio Barczuk, alojado en la Colonia Penal de Santa Rosa, vinculado a un bautismo realizado en Resistencia, Chaco, y registrado en la hoja de cálculo identificada como “hermanos activos en Argentina”.

Otros mencionados en ese registro son Víctor Hugo Pedraz Cristofoletti y Roberto Silvera Mafra. También figura Gusmao Leonardo Monte Alto, vinculado a un grupo delictivo denominado “Callau Barriga”, cuya actividad principal estaría relacionada con el tráfico de estupefacientes en la localidad entrerriana de Ibicuy.

El informe resalta además la presencia de elementos distintivos entre los mencionados, como tatuajes que remiten o se asemejan a simbologías de organizaciones criminales. El documento oficial plantea la necesidad de prestar atención a la circulación transnacional de estas estructuras y a su posible infiltración en territorios donde ya operan redes delictivas locales.

Las autoridades aún analizan la información para determinar alcances, responsabilidades y medidas operativas, en un contexto regional en el que las fuerzas de seguridad buscan articular intercambio de inteligencia y acciones coordinadas para contener la expansión de bandas criminales transnacionales.