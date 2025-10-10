Gran remolino sorprende en el ingenio La Corona
El evento sucedió este viernes al mediodía y fue captado en un video grabado por un lugareño.
Un fuerte remolino se formó este viernes al mediodía en el terreno del Ingenio La Corona, en Concepción, fenómeno de grandes dimensiones que provocó sorpresa y preocupación entre los trabajadores y vecinos.
Mientras las autoridades locales y el personal del ingenio evaluaban la situación en el lugar para determinar posibles daños y las causas del evento, se dispusieron medidas preventivas para resguardar la integridad de las personas y preservar las instalaciones hasta tanto se realicen peritajes y se brinde un informe oficial.