Un fuerte remolino se formó este viernes al mediodía en el terreno del Ingenio La Corona, en Concepción, fenómeno de grandes dimensiones que provocó sorpresa y preocupación entre los trabajadores y vecinos.

Mientras las autoridades locales y el personal del ingenio evaluaban la situación en el lugar para determinar posibles daños y las causas del evento, se dispusieron medidas preventivas para resguardar la integridad de las personas y preservar las instalaciones hasta tanto se realicen peritajes y se brinde un informe oficial.