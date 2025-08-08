Vialidad Tucumán informó que el tránsito sobre la ruta 307 fue habilitado este mediodía, por lo que ya se puede circular entre las localidades de Tafí del Valle y Amaicha del Valle. De todas formas, recomiendan hacerlo con precaución debido a la escasa visibilidad en el kilómetro 78 y 83.

Personal de las comisarías de Amaicha del Valle y de Colalao del Valle se encargó desde anoche del corte de la ruta, por recomendación de Vialidad Provincial, que advirtió que las inclemencias del tiempo habían vuelto intransitable el tramo comprendido entre el km 73 y el 115.

De todas formas, las autoridades aconsejan a los conductores tomar los recaudos necesarios ya que la niebla redujo la visibilidad en la zona, especialmente desde el kilómetro 78 de la ruta 307.