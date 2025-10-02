Vialidad Provincial
Habrá un corte total este jueves en la ruta 307 entre el km 13 y el 50
Será a partir de las 09:00 horas y durante el transcurso del día se informará cuándo se reestablecerá nuevamente el paso por el lugar.
Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron sobre un corte total de la ruta provincial 307 para este jueves desde las 09:00 horas en el tramo que comprende los kilómetros 13 al 50.
Según lo informado por el organismo en el transcurso del día se informará cuándo volverá a habilitarse el paso.
El motivo de la interrupción es por la extracción de un vehículo a la altura del kilómetro 25,5 que contará con la participación de bomberos y policías. Vialidad realizará el señalamiento.