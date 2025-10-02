Habrá un corte total este jueves en la ruta 307 entre el km 13 y el 50

Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron sobre un corte total de la ruta provincial 307 para este jueves desde las 09:00 horas en el tramo que comprende los kilómetros 13 al 50.

Según lo informado por el organismo en el transcurso del día se informará cuándo volverá a habilitarse el paso.

El motivo de la interrupción es por la extracción de un vehículo a la altura del kilómetro 25,5 que contará con la participación de bomberos y policías. Vialidad realizará el señalamiento.