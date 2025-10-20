Hallaron muerto al científico argentino que había desaparecido en Alemania

El científico argentino Alejandro Matías Fracaroli, de 44 años y oriundo de Córdoba, fue hallado muerto este domingo en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, en la ciudad alemana de Karlsruhe, informaron autoridades policiales. El cuerpo fue localizado alrededor de las 12:15 hora local (7:15 de Argentina) en un arroyo, y la Policía alemana indicó que la hipótesis principal apunta a un accidente: que el investigador habría caído al agua y fallecido por ahogamiento. Se aguardarán los resultados de la autopsia para confirmar la causa exacta del deceso.

Fracaroli estaba desaparecido desde el lunes pasado, luego de haber sido visto por última vez en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT), donde participaba de un ciclo de nanotecnología desde septiembre. Según fuentes oficiales, tras no responder a llamados y mensajes, sus familiares radicaron la denuncia ante la embajada argentina en Berlín y el consulado en Frankfurt, y coordinaron gestiones para su localización.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), del cual Fracaroli era investigador, y la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba expresaron su profundo pesar por la pérdida y recordaron la trayectoria del científico, reconocido por su aporte al desarrollo de la nanotecnología en Argentina. Fracaroli además se desempeñaba como docente en la UNC.

El investigador estaba casado y era padre de dos hijos; su regreso al país estaba previsto para diciembre, al término de su estadía académica en Alemania. La familia viaja a Karlsruhe para identificar el cuerpo y gestionar la repatriación. Las autoridades locales continúan con las diligencias y la investigación en espera de la autopsia que clarifique las circunstancias del fallecimiento.