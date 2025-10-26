Llegó el día de las elecciones legislativas 2025 en la Argentina y la veda electoral rige para todo el país. Este lapso de tiempo establece una serie de prohibiciones por 48 horas y rige pasado el cierre de las urnas.

La veda electoral establece prohibiciones dispuestas por el Código Nacional Electoral (CNE), ligadas generalmente a la propaganda política y a actividades sociales: estas deben ser acatadas tanto por los candidatos a los diversos puestos de cada partido como por los ciudadanos.

Según indica el artículo 71 del CNE, los ciudadanos argentinos deberán cumplir con las siguientes prohibiciones:

Realizar actos públicos de campaña y proselitismo electoral.

Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio, dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos.

Publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales.

Vender bebidas alcohólicas

Realizar espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

Portar armas, banderas, distintivos o insignias.

Así, la veda electoral exigirá a la población acatar esta serie de medidas hasta pasadas las 18 horas, momento del cierre de las urnas: específicamente, tres horas después de que termine la votación.Considerado esto, la veda de alcohol -comenzó un día antes de los comicios, es decir, el sábado 25 de octubre a las 20- regirá hasta las 21. A partir de ese momento, se podrá volver a comprar bebidas.

Elecciones 2025: desde cuándo rige la veda electoral

El objetivo de esta medida, establecida por la Justicia Electoral, es ofrecer a los votantes un espacio de reflexión y serenidad antes de ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales 2025.