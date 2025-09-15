Hay paro en las universidades y preparan otra marcha para esta semana

Las universidades públicas argentinas convocaron a una marcha en defensa de la ley que vetó Javier Milei la semana pasada: la protesta será el próximo miércoles 17 de septiembre.

Desde la ADIUNT se convoca a participar de la Marcha Federal Universitaria a partir de las 17 hs, con concentración en el Rectorado de la UNT y movilización hacia Plaza Independencia.

Esta jornada de lucha se enmarca en el rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, un hecho que constituye un ataque directo a la universidad pública, a sus trabajadores y a los estudiantes. El veto confirma la política de ajuste de un gobierno que pretende postergar la resolución de la crisis universitaria hasta 2026, mientras docentes y no docentes no llegan a fin de mes y miles de jóvenes ven amenazado su derecho a estudiar.

En este marco, los docentes e investigadores de la UNT exigen:

Aumento salarial de emergencia para la docencia universitaria y preuniversitaria.

Incremento de las becas estudiantiles, hoy recortadas a niveles inaceptables.

Defensa irrestricta de la universidad pública, gratuita y de calidad, con financiamiento sostenido.

Desde ADIUNT hacen un llamado a la docencia, al estudiantado y al pueblo tucumano a movilizarse masivamente porque la universidad pública no se vende, se defiende luchando.