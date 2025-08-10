Horóscopo: cómo será tu semana del 10 al 16 de agosto
Descubre qué tienen preparados los astros en este resumen del escenario astrológico para todo el zodiaco
Repasamos la suerte, el trabajo, la salud. Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para esta semana. Los Primeros te acerca las predicciones más precisas y los consejos más confiables de la astrología hoy para tu signo.
Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso. de los planetas, el Sol y la Luna. Aquí las predicciones para la semana del 10 al 16 de agosto.
Horóscopo semanal: predicciones para todos los signos
Aries (21/3 al 20/4)
- AMOR: Tenderá a hacer castillos en el aire. Trate de ver al otro tal como es y no como secretamente sueña que sea. Evite que otros decidan por usted.
- DINERO: Bueno para iniciar negocios o sociedades. Emociones contradictorias teñirán las decisiones comerciales que tome estos días.
- CLAVE DE LA SEMANA: Haga equipo con un asesor confiable y realista.
Tauro (21/4 al 21/5)
- AMOR: Venus en el área de la conexión augura dulcísimos momentos. Tiempo de un afecto más puro y más genuino, producto de la mutua aceptación.
- DINERO: Un pequeño traspié económico que lo desestabiliza. Superará todo con rapidez y volverá a ser el de siempre.
- CLAVE DE LA SEMANA: Su propio cambio transformará a quienes lo rodean.
Géminis (22/5 al 21/6)
- AMOR: Crecimiento sostenido. Habrá penas, pero serán pocas. A gusto con quienes hoy lo rodean, compartirá gratos momentos con su pareja y amigos.
- DINERO: Aproveche para viajar y comerciar. Se adapta a los cambios del entorno, sacando provecho de lo que toque en suerte.
- CLAVE DE LA SEMANA: Tendrá que organizarse el doble que de costumbre.
Cáncer (22/6 al 22/7)
- AMOR: Ceden las resistencias de quien tanto desea. De elegir con la cabeza pasará a elegir por instinto. Emociones genuinas, muy reveladoras.
- DINERO: Los negocios prosperan. Hay abundancia, pese a que corre aún cierto riesgo de engaños o estafas menores. Cuídese.
- CLAVE DE LA SEMANA: Deje la culpa y el miedo de lado y experimentará una liberación.
Leo (23/7 al 23/8)
- AMOR: Molestas discusiones de pareja. El apego a viejos afectos podría causar conflicto con su grupo de pertenencia. Pase página de un examor.
- DINERO: Muy bien si se juega por sus convicciones. ¿Le interesa un negocio que requiere de un capital mínimo? Tiene sentido arriesgar.
- CLAVE DE LA SEMANA: Solo no podrá conseguir lo mismo que logre en buena compañía.
Virgo (24/8 al 23/9)
- AMOR: Si se cierra una etapa amorosa ya podrá en breve comenzar de nuevo. Con la pareja comparte momentos de juego y pasión. Muy cerca de un amigo.
- DINERO: Tendrá que prepararse si pretende asumir el mando. Impóngase, defienda su lugar y cumpla sus deberes con seriedad.
- CLAVE DE LA SEMANA: Si está en deuda con alguien, no se haga el distraído.
Libra (24/9 al 23/10)
- AMOR: No reprima sus emociones. En la familia podrían reavivarse viejos resentimientos. Mantenga vivo el diálogo y actúe con objetividad.
- DINERO: Si se organiza bien, mejoran sus finanzas. Esté alerta a las señales del mercado y no deje pasar ninguna oportunidad.
- CLAVE DE LA SEMANA: Nada más violento que forzar a otro a cambiar. Aceptación.
Escorpio (24/10 al 23/11)
- AMOR: Los comentarios negativos regresan como un boomerang; no escuche. Buen equilibrio emocional. Parejas más unidas. Su familia hará frente común.
- DINERO: Diplomacia. Recuerde tratar con delicadeza al cliente; y al empleador nada de morder la mano que le da de comer.
- CLAVE DE LA SEMANA: Escuche siempre las razones ajenas antes de prejuzgar.
Sagitario (24/11 al 22/12)
- AMOR: Romance y placer, aunque el idilio podría durar un tiempo limitado. Un pariente cercano le dirá dolorosas verdades; escúchelo con humildad.
- DINERO: No se distraiga en el momento de concretar operaciones comerciales. Algo podría desordenarse a último momento.
- CLAVE DE LA SEMANA: Evite el miedo al futuro o no disfrutará su momento de gloria.
Capricornio (23/12 al 20/01)
- AMOR: Por descubrir con quién desea compartir su futuro. No juegue con fuego; una persona sumisa podría responderle con insospechada ferocidad.
- DINERO: Final abierto. Mucho depende de quienes lo acompañarán en el camino de su crecimiento económico de aquí en más.
- CLAVE DE LA SEMANA: Supervise a sus colaboradores pero dándoles libertad de acción.
Acuario (21/1 al 19/2)
- AMOR: Sentimentalmente regular. Poco diálogo con su pareja pese a que tienen mucho para decirse. Asume su responsabilidad en una situación límite.
- DINERO: Se adapta a las circunstancias con alegría y fuerza. En tiempos inéditos como este, el secreto está en crear sobre la marcha.
- CLAVE DE LA SEMANA: Ubíquese, los compañeros de trabajo no son familia.
Piscis (20/2 al 20/3)
- AMOR: Pondrá lo mejor de sí, aunque no reciba aún su merecido reconocimiento. Trascendentes encuentros, unos amistosos y otros de gran pasión.
- DINERO: Resuelve con precisión un conflicto de trabajo. Obtendrá ganancias, aunque tal vez no cumplan con sus expectativas.
- CLAVE DE LA SEMANA: Evite presionar a quien se siente confundido o desanimado.