Horóscopo: cómo será tu semana del 14 al 20 de septiembre
Descubre qué tienen preparados los astros en este resumen del escenario astrológico para todo el zodíaco
Repasamos la suerte, el trabajo, la salud. Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para esta semana. Los Primeros te acerca las predicciones más precisas y los consejos más confiables de la astrología hoy para tu signo.
Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna. Aquí las predicciones para la semana del 14 al 20 de septiembre.
Horóscopo semanal: predicciones para todos los signos
Aries (21/3 al 20/4)
- AMOR: Nuevas ilusiones compartidas. Tiempo de recuperar espacios para la pareja. Nada de insistir con quien no atiende mensajes.
- DINERO: La desorganización de otros suele ser contagiosa. No acumule gastos y cuídese de gente irresponsable.
- CLAVE DE LA SEMANA: A dar la cara y defender lo que le pertenece.
Tauro (21/4 al 21/5)
- AMOR: Se avecinan tiempos mejores. Atrás han quedado los celos y las reconciliaciones. Será un momento de espera.
- DINERO: Habilidad para negociar. Protegido en temas legales. Ante situaciones complejas, más vale maña que fuerza.
- CLAVE DE LA SEMANA: Resuelva conflictos antes de que se le vayan de las manos.
Géminis (22/5 al 21/6)
- AMOR: La suerte lo favorece. Momento de apostar a la vida. Tendrá la alegría de encontrar en alguien su complemento perfecto. Serenidad.
- DINERO: Momento de oro para viajar, conectarse comercialmente con el exterior o extender sus influencias más allá de lo habitual.
- CLAVE DE LA SEMANA: La imagen es crucial. Intente lucir lo mejor posible.
Cáncer (22/6 al 22/7)
- AMOR: A veces la vida da sorpresas. Aunque nada salga tal como esperaba, hará realidad un dulce deseo. Evite a familiares controladores.
- DINERO: Si se incorpora a un ambiente nuevo, ocúpese de observar a los demás hasta sintonizar en la misma frecuencia.
- CLAVE DE LA SEMANA: La violencia engendra violencia. Elija conciliación.
Leo (23/7 al 23/8)
- AMOR: Ponga a su favor las circunstancias menos favorables. Libre de penas y listo para amar de nuevo. Comparta sus temores con los demás.
- DINERO: Ganancia segura. Gracias a sus rápidos reflejos, capitalizará oportunidades únicas. Hará sombra a un competidor.
- CLAVE DE LA SEMANA: Sea generoso con su gente; son su apoyo y bastión.
Virgo (24/8 al 23/9)
- AMOR: A pleno y colmado de expectativas. Gracias a su pareja y su familia, empezará a valorar de otro modo las pequeñas satisfacciones diarias.
- DINERO: Sabrá adaptarse a cualquier cambio. Reuniones que, aunque lo fastidien, terminarán siendo fructíferas.
- CLAVE DE LA SEMANA: Se le unirán personas generosas. Sepa retribuir.
Libra (24/9 al 23/10)
- AMOR: Una vuelta de página que traerá nuevos amores. Olvide el sereno compañerismo porque es tiempo de emociones desbordadas y gran pasión.
- DINERO: No tema perder lo que tiene. Hará una jugada fuerte con éxito total. Se fortalecen vínculos laborales.
- CLAVE DE LA SEMANA: No juzgue y tampoco será juzgado. Aceptación.
Escorpio (24/10 al 23/11)
- AMOR: Su apasionada actitud causa desconcierto en quien lo creía muy cerebral. Momento excepcional para dejar atrás los desencuentros.
- DINERO: Desaciertos que irá superando a fuerza de inteligencia. Tendrá ya su revancha. Intuición y determinación.
- CLAVE DE LA SEMANA: Sea objetivo si debe mediar entre dos partes en pugna.
Sagitario (24/11 al 22/12)
- AMOR: Excepcional entrega, aunque por momentos pierda el control, ya que las emociones amenazan con desbordarlo. No pierda la opción de ser feliz.
- DINERO: Tiene por delante un desafío inmediato, mucho aprendizaje y, como epílogo, su copiosa recompensa.
- CLAVE DE LA SEMANA: Si es sincero, todo equívoco desaparecerá entre usted y su pareja.
Capricornio (23/12 al 20/01)
- AMOR: Descubrimientos, algunos más felices que otros. Captará todo lo que le suceda a la gente de su entorno y eso lo abrumará. No se descuide.
- DINERO: Confrontará con gente demasiado ambiciosa. Privilegie el compañerismo a los intereses individuales.
- CLAVE DE LA SEMANA: En lo material, póngale un límite a su generosidad.
Acuario (21/1 al 19/2)
- AMOR: Exceso de ansiedad. Cuesta conectarse en materia de afectos. Recurra a su sentido del humor si el otro se niega a escuchar.
- DINERO: Exitoso, pero muy apurado. Esta semana será una especie de maratón contra reloj. Resista porque todo se resolverá.
- CLAVE DE LA SEMANA: No falte a su palabra o lo lamentará.
Piscis (20/2 al 20/3)
- AMOR: El futuro promete, pero le costará esperar. Si está peleado con alguien que quiere mucho, anímese a dar el primer paso.
- DINERO: Decisiones impostergables. Tendrá un empuje poco usual; por eso nadie se animará a enfrentarlo en los negocios.
- CLAVE DE LA SEMANA: La familia lo protege en un momento crucial. Unidad.