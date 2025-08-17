Horóscopo: cómo será tu semana del 17 al 23 de agosto
Descubre qué tienen preparados los astros en este resumen del escenario astrológico para todo el zodiaco
Repasamos la suerte, el trabajo, la salud. Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para esta semana. Los Primeros te acerca las predicciones más precisas y los consejos más confiables de la astrología hoy para tu signo.
Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna. Aquí las predicciones para la semana del 3 al 9 de agosto.
Horóscopo semanal: predicciones para todos los signos
Aries (21/3 al 20/4)
- AMOR: Menos efusivo pero mucho más conectado con sus deseos. Su gente querida se ofende por nimiedades y eso lo lastima. Evite responderles.
- DINERO: Cuesta arriba. Le resultará complicado empatizar con alguien de la familia muy dependiente. Deudas y retrasos alteran su humor.
- CLAVE DE LA SEMANA: Ceder será poder. Negociará mejor si tiene una postura flexible.
Tauro (21/4 al 21/5)
- AMOR: Nada de medias tintas. O se compromete a fondo con su pareja o busca nuevos aires. La pasión tiene que guiarlo y ser gratificante.
- DINERO: Algo llega mal barajado de entrada. Tome propuestas a largo plazo con pinzas y base sus acciones en lo que posee hoy.
- CLAVE DE LA SEMANA: Saldrá adelante aunque enemigos poderosos le cierren el paso.
Géminis (22/5 al 21/6)
- AMOR: Enojos de pareja con final feliz. El otro no le pertenece y por eso mismo, a mayor presión, mayor resistencia. Mucha paciencia y suavidad.
- DINERO: Al mando de una situación laboral o económica que se le va de las manos. A no rendirse, la recompensa llegará.
- CLAVE DE LA SEMANA: Permítase dar órdenes en el trabajo, pero en casa no.
Cáncer (22/6 al 22/7)
- AMOR: Adorable y empático, atraerá a gente tan cariñosa y sensible como usted. Diga no a los celos, la inseguridad y los bloqueos afectivos.
- DINERO: Se presentan situaciones excepcionales y debe ubicarse a mitad de camino entre la osadía y la prudencia.
- CLAVE DE LA SEMANA: Los tiempos que corren requieren más acción que razón.
Leo (23/7 al 23/8)
- AMOR: Lo cegarán sus propias ilusiones. Intente ver con claridad. Enamorado del amor, apenas si acusará recibo de un afecto real y concreto.
- DINERO: No se deje ganar por la indolencia. Mida pros y contras de todo lo que proyecta antes de dar un primer paso.
- CLAVE DE LA SEMANA: Es momento de poner los pies en la tierra. Mida sus gastos.
Virgo (24/8 al 23/9)
- AMOR: A prueba de entrometidos. No escuche a quienes tratan de boicotear un vínculo que lo hace feliz. Momento privilegiado para mudarse.
- DINERO: Giro favorable para su economía. A su tesón de siempre se suma una buena dosis de suerte. Brillantes negocios.
- CLAVE DE LA SEMANA: Si es de hablar poco, sorprenderá con su palabra cariñosa.
Libra (24/9 al 23/10)
- AMOR: Su pareja y su familia aplauden cada uno de sus triunfos, aunque colaboran poco y nada. Etapa de reorganización hogareña y personal.
- DINERO: Si quiere reconstruir su estructura de trabajo, haga hincapié en sus relaciones comerciales, que son el sostén de lo demás.
- CLAVE DE LA SEMANA: Agote opciones antes de lanzarse a un cambio laboral.
Escorpio (24/10 al 23/11)
- AMOR: Encuentros de corazón a corazón, incluso con quien recién ingresa en su vida.
- DINERO: Será una semana próspera y con un buen flujo de efectivo. Igualmente, controle gastos porque en breve la fortuna mutará.
- CLAVE DE LA SEMANA: Sea generoso con quien realmente necesita de usted.
Sagitario (24/11 al 22/12)
- AMOR: Cierto desgaste en los vínculos que se va superando. Ya nada será como era, pero si es paciente, incluso podría ser mejor. Inténtelo.
- DINERO: Bastante presionado por circunstancias complejas. Haga lo que pueda, sin enojarse consigo mismo si llega al límite.
- CLAVE DE LA SEMANA: Agua que no has de beber… Rechace esa tentadora oferta.
Capricornio (23/12 al 20/01)
- AMOR: Se hace entender por su pareja y logra entenderse a sí mismo. Expresar lo que siente es fundamental. Un ciclo de erotismo sin igual.
- DINERO: Haga foco en esos eventos laborales que renueven su modo de trabajar. La creatividad ayuda a que se generen ganancias.
- CLAVE DE LA SEMANA: Confíe, aunque haya riesgo, está protegido y saldrá indemne.
Acuario (21/1 al 19/2)
- AMOR: Desorden en casa y confusión. Si tiene el poder familiar en sus manos, úselo bien. Todo integrante del grupo tiene derecho a discrepar.
- DINERO: El caos conserva un lado positivo, ya que gracias al factor sorpresa hace grandiosas operaciones comerciales.
- CLAVE DE LA SEMANA: Quien lo ama puede oponerse a su opinión. Sea razonable.
Piscis (20/2 al 20/3)
- AMOR: Presiones de gente que quiere, aunque usted no quiera exactamente lo mismo que ellos. Gane algo de tiempo hasta que sepa cómo seguir.
- DINERO: Contento, aunque no de abasto frente a las demandas del mercado. Es tiempo de apurar negocios que ya han madurado.
- CLAVE DE LA SEMANA: ¿Agobiado? ¡Tome las pruebas de la vida con filosofía!