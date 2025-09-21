Horóscopo: cómo será tu semana del 21 al 27 de septiembre
Descubre qué tienen preparados los astros en este resumen del escenario astrológico para todo el zodíaco
Repasamos la suerte, el trabajo, la salud. Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para esta semana. Los Primeros te acerca las predicciones más precisas y los consejos más confiables de la astrología hoy para tu signo.
Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna. Aquí las predicciones para la semana del 21 al 27 de septiembre.
Horóscopo semanal: predicciones para todos los signos
Aries (21/3 al 20/4)
- AMOR: Movimiento y creciente inestabilidad. Recurra a su dulzura cuando deba decir algo que su pareja se niega a escuchar. Acuerdo.
- DINERO: Si apuesta fuerte al desarrollo del conjunto, todos saldrán ganando. Viajes y negocios redituables.
- CLAVE DE LA SEMANA: El compañerismo será lo más importante de este ciclo.
Tauro (21/4 al 21/5)
- AMOR: Busque, porque entre el gentío o en su núcleo cercano puede estar la persona de sus sueños. Tiernas perspectivas románticas.
- DINERO: Si trata de conciliar con todos, gastará inútilmente sus palabras. Tendrá que tomar duras decisiones.
- CLAVE DE LA SEMANA: Necesita como nunca la confianza ciega de su pareja.
Géminis (22/5 al 21/6)
- AMOR: Todo se da poco a poco. Le sucederá lo que jamás hasta hoy le ha sucedido: deseará más compromiso. Deje que la relación madure.
- DINERO: Arrasará. Sin embargo, un poco de prudencia sería recomendable, en especial al resolver temas legales.
- CLAVE DE LA SEMANA: Concéntrese. No luche en más de un frente por vez.
Cáncer (22/6 al 22/7)
- AMOR: No resolverá sus problemas de pareja conversando sino actuando. Interferencias en la comunicación que superan. Mejor unidos.
- DINERO: La economía deja mucho que desear, pero usted encontrará la fuerza que necesita para salir adelante.
- CLAVE DE LA SEMANA: Por conciliador que sea, debe defender lo que le pertenece.
Leo (23/7 al 23/8)
- AMOR: No espere un milagro en materia de amores, pero sepa que va por buen camino. Solo debe desentenderse de la aprobación ajena.
- DINERO: Favorecido en el comercio y los viajes. Reconocerán que en los negocios usted no tiene igual.
- CLAVE DE LA SEMANA: Lo bueno es que nadie le dará órdenes. Independencia.
Virgo (24/8 al 23/9)
- AMOR: Amor y más amor. Tal vez exista un conflicto de intereses en su entorno, pero manténgase al margen. Contará con su pareja.
- DINERO: Ganas y posibilidades de expandirse. Algunas operaciones comerciales no rendirán lo esperado. Resista.
- CLAVE DE LA SEMANA: No idealice, mejor concentrarse en el presente.
Libra (24/9 al 23/10)
- AMOR: Le conviene afianzar lo que tiene. Mayor intimidad con la pareja y una serena conexión emocional con familiares y amigos.
- DINERO: Nada le faltará y capitalizará todo cambio a su alrededor. Reciba los imprevistos de brazos abiertos.
- CLAVE DE LA SEMANA: Si ve la oportunidad no pierda tiempo y tome decisiones.
Escorpio (24/10 al 23/11)
- AMOR: Valora de otro modo, más maduro, la serena convivencia. Estará muy bien porque se le unirán personas sensibles y generosas.
- DINERO: Desbordante de energía, conquistará el mundo sin prisa ni pausa. Incorpore de buena gana cualquier cambio.
- CLAVE DE LA SEMANA: Una dosis de sano egoísmo ayuda. Nada de dar lo que no tiene.
Sagitario (24/11 al 22/12)
- AMOR: Hará realidad su ideal de pareja que incluye compañerismo y proyectos creativos en común. Llegará a un buen acuerdo familiar.
- DINERO: Acepta y con buena estrella un negocio interesante que en principio no lo seduce. Jugada fuerte.
- CLAVE DE LA SEMANA: Ponga un rotundo punto final a todo lo que le hace daño.
Capricornio (23/12 al 20/01)
- AMOR: No se aísle. Tiene que salir al mundo y atreverse a mucho más. Mientras tanto, distiéndase y disfrute mucho de la amistad.
- DINERO: Hágales caso a sus pálpitos. Intuición y determinación serán los pilares de su éxito financiero.
- CLAVE DE LA SEMANA: Haga una pausa para descansar más y no pensar.
Acuario (21/1 al 19/2)
- AMOR: Es un momento bastante delicado para las parejas. Los celos no tienen fundamento, pero intenten verse más para así evitarlos.
- DINERO: Ocasión de oro para una renovación total. Debe perfeccionar su rutina. No deje asuntos legales pendientes.
- CLAVE DE LA SEMANA: Sea agradecido y aproveche lo que tiene.
Piscis (20/2 al 20/3)
- AMOR: Su semana parecerá una maratón. Actividad plena y una creciente euforia primaveral. Dulce encuentro en cuerpo y alma.
- DINERO: Dispuesto a alcanzar posiciones de avanzada. Los negocios prosperan, aunque tendrán algunas complicaciones.
- CLAVE DE LA SEMANA: Los tratos de palabra pueden fallar. Por escrito.