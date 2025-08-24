Horóscopo: cómo será tu semana del 24 al 30 de agosto
Descubre qué tienen preparados los astros en este resumen del escenario astrológico para todo el zodiaco
Repasamos la suerte, el trabajo, la salud. Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para esta semana. Los Primeros te acerca las predicciones más precisas y los consejos más confiables de la astrología hoy para tu signo.
Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna. Aquí las predicciones para la semana del 24 al 30 de agosto.
Horóscopo semanal: predicciones para todos los signos
Aries (21/3 al 20/4)
- AMOR: Aunque intenten provocarlo, resistirá. Las disculpas llegan junto con la armonía. Haga actividades que ayuden a conocer gente.
- DINERO: La respuesta de los demás será positiva y colaborativa. El desafío estará en mantener el orden.
- CLAVE DE LA SEMANA: Exprese lo que siente pero intente comprender al otro.
Tauro (21/4 al 21/5)
- AMOR: La persona adecuada está muy cerca. Quienes hayan sufrido una pena de amor verán sanar sus heridas. La paciencia es su clave.
- DINERO: Todo cambio que emprenda será para su beneficio. Habrá obstáculos, pero este es un buen momento para expandirse.
- CLAVE DE LA SEMANA: No espere milagros. Sea el dueño de su propio destino.
Géminis (22/5 al 21/6)
- AMOR: Pasión repentina, intensa, hasta el punto de sorprenderle. Resolverá fácilmente las situaciones de pareja que le preocupaban.
- DINERO: El progreso continuo acompaña su naturaleza inquieta. Tendrá que tomar una decisión delicada.
- CLAVE DE LA SEMANA: Actuará correctamente si deja de lado los prejuicios.
Cáncer (22/6 al 22/7)
- AMOR: En periodo de adaptación. Convivir exigirá hacer ciertos sacrificios. Alguien que recién conoce podría hacerlo vibrar.
- DINERO: Sus corazonadas serán acertadas; sígalas, aunque los demás no entiendan. Se atreve a hacer lo que otros temen.
- CLAVE DE LA SEMANA: Ayude a los demás y se sentirá satisfecho consigo mismo.
Leo (23/7 al 23/8)
- AMOR: Ingresa Venus en su signo y es para su corazón un baño de ternura y felicidad. Quien lo quiera tendrá que tratarlo con delicadeza.
- DINERO: Se destaca incluso si la economía es inestable. Avance y haga cambios, pero no acepte trabajos inciertos.
- CLAVE DE LA SEMANA: Cuide a sus colaboradores siendo exigente pero justo.
Virgo (24/8 al 23/9)
- AMOR: Se triplican sus compromisos, busque aliados. Pruebe con la indiferencia si es dependiente o acérquese si es algo distante.
- DINERO: Reuniones imprevistas y propuestas de última hora. El dinero llegará, aunque tarde en materializarse.
- CLAVE DE LA SEMANA: Si lo menosprecian, dé una respuesta inteligente.
Libra (24/9 al 23/10)
- AMOR: Tantas obligaciones como alegrías. Sus seres queridos agradecen el esfuerzo. Hable en lugar de esperar que el otro adivine todo.
- DINERO: Salda sus deudas. Emprenda caminos nuevos. No faltará quien lo ayude a superarse a corto plazo.
- CLAVE DE LA SEMANA: Para recibir, hay que saber dar… y también pedir.
Escorpio (24/10 al 23/11)
- AMOR: Si tiene un dilema, tómese tiempo para reflexionar. Encontrará la solución. Es importante perdonar las ofensas, sincérese.
- DINERO: Recibe llamadas, correos y consultas. Los nuevos compromisos le generarán ansiedad, pero vale la pena asumirlos.
- CLAVE DE LA SEMANA: En tiempo de expansión, conservar fuerzas es fundamental.
Sagitario (24/11 al 22/12)
- AMOR: La pareja se integra aunque el ambiente no sea el mejor. Algunos lazos familiares demuestran ser más fuertes de lo que pensaba.
- DINERO: Sabrá cómo capitalizar las propuestas novedosas que le lleguen. Etapa espléndida para personas de acción.
- CLAVE DE LA SEMANA: Si hubo desacuerdos, mejor recapacite y concilie.
Capricornio (23/12 al 20/01)
- AMOR: Muy bien acompañado. Para evitar roces, es mejor planificar su viaje en pareja. Estar juntos no significa invadirse.
- DINERO: Todo le saldrá mejor si trabaja en armonía con su grupo. Compartir obligaciones y derechos es la clave.
- CLAVE DE LA SEMANA: Permita que todos se expresen, es bueno escuchar.
Acuario (21/1 al 19/2)
- AMOR: Las relaciones amorosas marchan bien, pero ni amigos ni familia le dan respiro. Muy unidos a la interferencia de terceros.
- DINERO: Planifique pero no invierta. Alguien carismático podría convencerlo aunque será mejor posponer el proyecto.
- CLAVE DE LA SEMANA: Concéntrese en el mañana. Es cuestión de armar estrategias.
Piscis (20/2 al 20/3)
- AMOR: Desorden afectivo. La pareja por momentos lo deja de lado, pero después lo agobia. Tanta presión se alivia poco a poco.
- DINERO: Demuestra nervio y empuje. La oposición de competidores lo anima, aunque a la vez desorganiza sus planes. No mezcle el dinero con la familia.
- CLAVE DE LA SEMANA: Sea discreto con los secretos ajenos. Respeto.