Horóscopo: cómo será tu semana del 28 de septiembre al 4 de octubre
Descubre qué tienen preparados los astros en este resumen del escenario astrológico para todo el zodíaco
Repasamos la suerte, el trabajo, la salud. Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para esta semana. Los Primeros te acerca las predicciones más precisas y los consejos más confiables de la astrología hoy para tu signo.
Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna. Aquí las predicciones para la semana del 28 de septiembre al 04 de octubre.
Horóscopo semanal: predicciones para todos los signos
Aries (21/3 al 20/4)
- AMOR: Desacuerdos que no llevan a nada y desgastan. Esté con amigos el mayor tiempo posible. Los ánimos están caldeados. Fricción.
- DINERO: Buenos colaboradores, aunque el cansancio y los apuros le estén jugando en contra. Hay que sostener.
- CLAVE DE LA SEMANA: Salir adelante es cuestión de confianza y dinero en mano.
Tauro (21/4 al 21/5)
- AMOR: Lo rodean con adoración. Déjese amar, de eso se trata, pero recuerde que nada es eterno y construya vínculos sin dependencia afectiva.
- DINERO: Superiores autoritarios le arruinan la fiesta. No pretenda decidirlo todo y acepte que tienen un poquito más de poder.
- CLAVE DE LA SEMANA: Un buen líder debe conocer sus propios límites.
Géminis (22/5 al 21/6)
- AMOR: Refúgiese en los logros individuales porque es una semana desorganizada en materia de amor. Cierto desencanto que fastidia. Impulsivo.
- DINERO: Le pone el pecho a obligaciones que a otros abrumarían. Haga de tripas corazón y siga adelante. Nada es infinito.
- CLAVE DE LA SEMANA: En su tenacidad y paciencia está la clave de su fortuna.
Cáncer (22/6 al 22/7)
- AMOR: Todo anuncia diversión y placer. Con la pareja, la familia y los amigos pasará momentos únicos gracias al feliz emplazamiento de Venus.
- DINERO: Sin resolver una serie de conflictos. Sencillamente, cumpla con el día a día y trate de organizar un plan de aquí en más.
- CLAVE DE LA SEMANA: Gaste lo menos posible y goce mucho de los dones del amor.
Leo (23/7 al 23/8)
- AMOR: Semana reactiva, de celos, peleas, buena piel y pequeños pero desconsoladores conflictos. Con demasiada intensidad emocional. Contrólese.
- DINERO: Pasos en falso por no pensar. Habrá puertas que se abren siempre que se maneje con un mínimo de serenidad.
- CLAVE DE LA SEMANA: Ser frontal es un don, pero hace falta tener diplomacia.
Virgo (24/8 al 23/9)
- AMOR: Deseo y cariño serán los pilares de un vínculo a pleno. Semana en la que los demás tienden a estar melancólicos, pero usted ya no.
- DINERO: Espere para medirse con la competencia. Lo indicado es que deje pasar tiempo y recién ahí tomar revancha.
- CLAVE DE LA SEMANA: Es momento para el balance y el diseño de un gran proyecto.
Libra (24/9 al 23/10)
- AMOR: El desborde emocional de la gente que más quiere lo descoloca. Intente no encerrarse en sí mismo porque eso traerá cierto dejo de desazón.
- DINERO: Activo y muy vivaz cuando de negocios se trate. Verá con claridad de vidente qué hacer para mejorar. Apueste fuerte.
- CLAVE DE LA SEMANA: Los males del corazón muy pronto pasarán. Aceptación.
Escorpio (24/10 al 23/11)
- AMOR: Demasiado pendiente de sus múltiples y exigentes compromisos. Habrá reclamos aunque no demasiados, ya que le tienen infinita paciencia.
- DINERO: Nervioso por su situación laboral, le costará relajarse. Evite actividades que demanden mucha concentración. Preocuparse no sirve; ocúpese.
- CLAVE DE LA SEMANA: Su único enemigo es la depresión, ¡anímese!
Sagitario (24/11 al 22/12)
- AMOR: Los límites serán importantes. Hará bien en marcar sus condiciones, sobre todo si recién inicia una relación amorosa. Un amigo que se va.
- DINERO: En la mayoría de los negocios le irá mejor de lo que imagina, pero avance lento. Un competidor lo reta a duelo.
- CLAVE DE LA SEMANA: Enorme éxito, estrechamente ligado a su creatividad.
Capricornio (23/12 al 20/01)
- AMOR: Dulzura en su existencia que se suma a una buena dosis de pasión. Cuide no ser tan impulsivo pero, por lo demás, bien en el amor y la amistad.
- DINERO: Es importante que piense antes de actuar y que haga negocios a lo grande, pero… ¡muy bien asesorado! Bendita prudencia.
- CLAVE DE LA SEMANA: No se deje llevar por la primera impresión.
Acuario (21/1 al 19/2)
- AMOR: Los demás demandan atención y cuidados sin cesar y eso lo agota. Lo importante es que respete su ritmo sin permitir que lo apuren.
- DINERO: Los negocios van bien, sus ideas se organizan, pero le falta quien acompañe. Crece el deseo de llegar a la meta.
- CLAVE DE LA SEMANA: No fuerce situaciones porque hay riesgo de quiebre.
Piscis (20/2 al 20/3)
- AMOR: Todo es posible en el amor. Ganas de compartir, coqueteo, aventuras y una que otra desilusión. Semana emocionalmente hiperactiva.
- DINERO: A nivel profesión crece mucho, aunque le costará horrores mantener un ritmo sostenido de trabajo. Lo debe intentar.
- CLAVE DE LA SEMANA: No todo lo que reluce es oro, sopese bien a la gente