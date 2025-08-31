Horóscopo: cómo será tu semana del 31 de agosto al 6 de septiembre
Descubre qué tienen preparados los astros en este resumen del escenario astrológico para todo el zodíaco
Repasamos la suerte, el trabajo, la salud. Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para esta semana. Los Primeros te acerca las predicciones más precisas y los consejos más confiables de la astrología hoy para tu signo.
Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna. Aquí las predicciones para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre.
Horóscopo semanal: predicciones para todos los signos
Aries (21/3 al 20/4)
- AMOR: Su pareja le dará confianza y energía. La consigna es compartir. Cierre pronto los asuntos familiares poco claros que tanto lo preocupan.
- DINERO: Trabajar obsesivamente será su mecanismo de defensa, así otros problemas no lo afectarán.
- CLAVE DE LA SEMANA: Se agota, pero será positivo porque concluirá cosas pendientes.
Tauro (21/4 al 21/5)
- AMOR: Habrá distancias que salvar. Si juzgó equivocadamente a un amigo, discúlpese ya, mañana será tarde. Con ganas de hacer proyectos.
- DINERO: Creatividad. Optará por opciones inéditas para seguir en carrera. Irá a máxima velocidad con mínima energía.
- CLAVE DE LA SEMANA: Ponga todas sus cartas sobre la mesa y evitará confusiones.
Géminis (22/5 al 21/6)
- AMOR: Mantenga lejos a familiares invasores que se guían por chismes casuales. Ardiente y dulce intimidad con su media naranja. Buena fortuna.
- DINERO: Discutirá con vehemencia y su finalidad será que lo comprendan. Se lucirá. Convicción y éxito asegurado.
- CLAVE DE LA SEMANA: Cuando más arriesgado se muestre, más intentarán frenarlo.
Cáncer (22/6 al 22/7)
- AMOR: Acalorados debates en el seno de la familia. A veces perdonar es lo inteligente. Usará bien sus recursos a la hora de seducir.
- DINERO: Buena etapa para estudiar nuevas técnicas de trabajo, aunque deba pasar por contratiempos previos.
- CLAVE DE LA SEMANA: Le exigen mucho porque usted puede. Asúmase como triunfador.
Leo (23/7 al 23/8)
- AMOR: La suerte irá acompañada de alegría y serenidad. Sabrá distender los ánimos de gente en situación de crisis. Soluciones y ternura.
- DINERO: Alguien de mucho poder lo protege espontáneamente. Eso lo beneficia, pero tendrá un costo.
- CLAVE DE LA SEMANA: Amíguese; arrastrar pleitos demanda excesiva energía.
Virgo (24/8 al 23/9)
- AMOR: Intranquilidad y mil dudas. Se pondrá a la defensiva. No permita que lo desmerezcan porque le costará luego remontar su autoestima.
- DINERO: Surgirán batallas, pero serán temporarias. Ponga límites y reorganice sus métodos de trabajo.
- CLAVE DE LA SEMANA: De su visi��n comercial acertada dependerá el éxito.
Libra (24/9 al 23/10)
- AMOR: Sin ganas de esperar eternamente exigirá definiciones inmediatas, ofreciendo a cambio su corazón. El intercambio amoroso será perfecto.
- DINERO: Todo saldrá como lo calculó. Asegúrese de tener buenos aliados, ellos le darán ímpetu y sanos consejos a la hora de decidir.
- CLAVE DE LA SEMANA: Pelee por lo suyo, tiene todas las de ganar.
Escorpio (24/10 al 23/11)
- AMOR: Sabrá trasmitir su fuerza y su ternura a esos amigos que están hoy sumidos en la desesperanza. El amor de pareja es un bálsamo.
- DINERO: Su visión cambia para bien, a punto de pegar el gran salto. Tome en cuenta el capricho de sus clientes: le conviene.
- CLAVE DE LA SEMANA: Quédese algo más quieto hasta recuperar la fuerza.
Sagitario (24/11 al 22/12)
- AMOR: Conserve su objetividad para no cometer errores. Días decisivos, en los que logrará el equilibrio aunque camine cerca del precipicio.
- DINERO: Si discute, que sea por una buena causa. Llevará adelante sus planes con dignidad y demostrará cuánto vale.
- CLAVE DE LA SEMANA: Tenga paciencia con los demás y sobre todo consigo mismo.
Capricornio (23/12 al 20/01)
- AMOR: Trate de mantener la unión familiar sin hacer alianzas en desmedro de nadie. Su pareja es muy madura y lo ayuda a tomar una decisión.
- DINERO: Ritmo intenso. Evalúe bien sus prioridades porque necesitará organizarse. Saldrá adelante pronto.
- CLAVE DE LA SEMANA: Defienda esa posición estratégica que conquistó.
Acuario (21/1 al 19/2)
- AMOR: Equilibrar la vida social con la familiar será para usted pan comido. Los mayores se sentirán rejuvenecidos y los jóvenes eufóricos.
- DINERO: Respete su orden de prioridades. Mejor concentrarse en los números y dejar las relaciones públicas para después.
- CLAVE DE LA SEMANA: Arriesgue, si no decide ya mismo le ganarán de mano.
Piscis (20/2 al 20/3)
- AMOR: Por deslumbrado que esté, no es momento de compromisos serios. Si está en pareja, disfrutan. No tome los problemas a la tremenda.
- DINERO: Es mala idea competir con gente que tiene más recursos, experiencia o contactos que usted. Bajo perfil.
- CLAVE DE LA SEMANA: La felicidad es salud. Busque compensaciones.