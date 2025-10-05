Horóscopo: cómo será tu semana del 5 al 11 de octubre
Descubre qué tienen preparados los astros en este resumen del escenario astrológico para todo el zodíaco
Repasamos la suerte, el trabajo, la salud. Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para esta semana. Los Primeros te acerca las predicciones más precisas y los consejos más confiables de la astrología hoy para tu signo.
Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna. Aquí las predicciones para la semana del 05 al 11 de octubre.
Horóscopo semanal: predicciones para todos los signos
Aries (21/3 al 20/4)
- AMOR: Avanzará tan rápido que los afectos quedan atrás. Distancia emocional. Luego de la pasión comienzan las confusiones. En conflicto.
- DINERO: Llega a la meta en la mitad del tiempo calculado. Tal vez precise hacer sacrificios en nombre del progreso.
- CLAVE DE LA SEMANA: No se ate a quien viene en caída libre.
Tauro (21/4 al 21/5)
- AMOR: El objetivo es claro: buena comunicación. Puede que su pareja esté algo distante, pero eso no es alarmante. Sea realista y no se asuste.
- DINERO: Sin ceder en ninguna negociación. Esa tendencia a salirse con la suya puede jugarle en contra; cuidado.
- CLAVE DE LA SEMANA: Haga los cambios adecuados pero sin dejarse influenciar.
Géminis (22/5 al 21/6)
- AMOR: Hipersensibilidad. Tenderá a ofenderse así como a entablar mil luchas de poder. Por fortuna, los parientes respetarán su territorio.
- DINERO: Podrían frustrarse sus objetivos primordiales por falta de organización. Tal vez un tercero sea el responsable.
- CLAVE DE LA SEMANA: Si delega, que sea bajo su constante supervisión.
Cáncer (22/6 al 22/7)
- AMOR: Un espléndido capítulo en su historia de amor. Ilusiones. Si es muy dependiente de la familia logrará ir por la vida sin tanto apoyo.
- DINERO: Cerrará tratos bien guiados por sus asesores y un infalible instinto comercial. Etapa de crecimiento.
- CLAVE DE LA SEMANA: Si hay disputas laborales, manténgase al margen.
Leo (23/7 al 23/8)
- AMOR: Profundiza una relación amistosa, pero el amor romántico sigue en lista de espera. Sin novedad para solos y solas. Nuevas promesas.
- DINERO: Leo es un maestro del rendimiento y la popularidad. Esos talentos y una cuota generosa de improvisación le aseguran mil progresos.
- CLAVE DE LA SEMANA: Las emociones no tienen lógica, entréguese de lleno a la pasión.
Virgo (24/8 al 23/9)
- AMOR: Bien en su vida privada gracias a una intensa actividad social. Sus vínculos mejoran, incluso aquellos desgastados. Haga las paces.
- DINERO: Por fortuna la situación mejora. Tal vez tenga menos trabajo, pero en breve aumentan sus ingresos.
- CLAVE DE LA SEMANA: Más que otro signo precisa una rutina saludable; recuérdelo.
Libra (24/9 al 23/10)
- AMOR: No baje la guardia, podría haber un frente de tormenta. Tendrá que decir adiós a muchas ilusiones; será bueno ver la realidad.
- DINERO: Los deberes cotidianos le pesan. Poca ayuda externa, así que le conviene ser práctico y ahorrar energías.
- CLAVE DE LA SEMANA: Si va por la vida sin pedir ayuda terminará agobiado.
Escorpio (24/10 al 23/11)
- AMOR: Luego de un prolongado aislamiento recupera el tiempo perdido. Las parejas consolidadas serán las que mejor se lleven.
- DINERO: Quienes estaban en crisis resolverán su déficit muy pronto. Hará falta demostrar que usted es quien manda.
- CLAVE DE LA SEMANA: Concéntrese. No pierda de vista cuál es su negocio.
Sagitario (24/11 al 22/12)
- AMOR: Se comprometerán muchas parejas que navegaban en un mar de dudas. Para los que siguen solos será mejor abrirse a gente nueva.
- DINERO: Aceptable período para las finanzas. Si suma sentido común a su suerte, tiene un mundo de beneficios por delante.
- CLAVE DE LA SEMANA: Si juega a dos puntas puede quedarse sin nada. Elija.
Capricornio (23/12 al 20/01)
- AMOR: La desconfianza y el aislamiento quedaron atrás. Tiempo de construir un cálido nido para usted y su familia. Precisa afecto y lo tendrá.
- DINERO: Estará más optimista que de costumbre y la realidad acompañará ese buen estado de ánimo. Ganancias netas.
- CLAVE DE LA SEMANA: Si debe debatir con gente muy preparada, infórmese antes.
Acuario (21/1 al 19/2)
- AMOR: En vez de discutir, trate de conciliar. La familia cuestiona, pero cede aunque solo si usted se lo propone. Actúe junto a su pareja.
- DINERO: Ponga sus bienes a buen resguardo, en especial si necesita desembolsar una suma importante o confiarle a alguien su capital.
- CLAVE DE LA SEMANA: Compartir actividades servirá para hallar algo en común.
Piscis (20/2 al 20/3)
- AMOR: Momentos felices y uniones estrechas. Si no tiene pareja estable, pero está listo para un compromiso serio puede que sea su gran momento.
- DINERO: Privilegios que le corresponden. Es fundamental que no se resista a ser parte de un equipo o la pasará mal.
- CLAVE DE LA SEMANA: No al individualismo. Mejor será que trabaje en grupo.