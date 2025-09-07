Repasamos la suerte, el trabajo, la salud. Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para esta semana. Los Primeros te acerca las predicciones más precisas y los consejos más confiables de la astrología hoy para tu signo.

Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna. Aquí las predicciones para la semana del 07 al 13 de septiembre.

Horóscopo semanal: predicciones para todos los signos

Aries (21/3 al 20/4)

AMOR: Ante situaciones familiares complicadas. Mejor será cortar por lo sano y evitar secretos o reproches. La pareja resiste todo embate.

DINERO: Solo si es muy emprendedor podrá remontar el freno de Mercurio adverso. La crisis será breve y el futuro promete.

CLAVE DE LA SEMANA: Ignore a personas difíciles que no reconocen su capacidad.

Tauro (21/4 al 21/5)

AMOR: Buena actitud ante las dificultades amorosas. Déjese querer. Tal vez llegue la persona a la que le enseñe el lenguaje de la pasión.

DINERO: Es tiempo de abandonar el anonimato. Con su trato discreto y cálido logra poner de su lado a gente con mucho poder.

CLAVE DE LA SEMANA: Es valioso escuchar a los demás. Preste suma atención.

Géminis (22/5 al 21/6)

AMOR: Puntos suspensivos. Semana de dudas amorosas. Intente ordenar sus emociones porque si no lo hace corre el riesgo de salir perdiendo.

DINERO: Dependerá del apoyo ajeno pese a que tanto deseaba cortar lazos. Acepte su realidad por ahora. Se superará.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿El interés se opone al sentimiento? Apuéstele al corazón.

Cáncer (22/6 al 22/7)

AMOR: Con confianza en sí mismo y gran ayuda de su gente. Su pareja acompaña aunque también haya peleas. Sale adelante con ayuda de un buen amigo.

DINERO: Tiene que sacar provecho de su buena racha, así que nada de postergarse. Una corazonada acertadísima.

CLAVE DE LA SEMANA: La plata llama a la plata. Si tiene excedente no lo guarde.

Leo (23/7 al 23/8)

AMOR: Felices coincidencias que lo llevan a replantear su miedo al compromiso. La familia suma responsabilidades que no le corresponden.

DINERO: Algo preocupado por relaciones laborales turbulentas. Pese a las presiones, es posible que mejore en los negocios.

CLAVE DE LA SEMANA: Poner límites será vital para preservarse.

Virgo (24/8 al 23/9)

AMOR: Seducir es un juego peligroso así que calcule las consecuencias. Si tiene pareja la relación avanza, aunque haya algo de distancia.

DINERO: No elija el camino más corto. Haga las cosas bien y le dará resultado. Proyectos promisorios. Buenas opciones para asociarse o formar equipos de trabajo.

CLAVE DE LA SEMANA: Vaya a lo seguro en materia de negocios.

Libra (24/9 al 23/10)

AMOR: Afectivamente protegido, lo sostienen para que su ánimo no decaiga. En la pareja habrá buen diálogo y crece la mutua admiración. Equilibrio.

DINERO: Las distracciones pueden ser fatales. Trate de tener los pies en la tierra y el resto se irá resolviendo naturalmente.

CLAVE DE LA SEMANA: Libertad con límites. Celar un poco al otro demuestra el interés.

Escorpio (24/10 al 23/11)

AMOR: Luchas de poder que dejarán una lección. Rompa su resistencia a compartir y renuncie a ser el centro, los suyos lo necesitan presente.

DINERO: Si trabaja con familiares o amigos la situación se le puede ir de las manos. Sea cuidadoso con la documentación.

CLAVE DE LA SEMANA: Trace todos los pasos a seguir antes de empezar.

Sagitario (24/11 al 22/12)

AMOR: Fin a los altibajos amorosos, es tiempo de equilibrio. No discuta por pequeñeces. Si debe sincerarse que sea con quien lo sepa comprender.

DINERO: Laboralmente avanza bien siempre que no tome determinaciones drásticas. Sea expeditivo y firme con la gente que no coopera con el grupo.

CLAVE DE LA SEMANA: Para invertir espere a que las condiciones estén dadas

Capricornio (23/12 al 20/01)

AMOR: Madurez y comprensión ante los conflictos familiares. Ponga límites o terminará haciendo algo a disgusto. Se debilitan algunos lazos.

DINERO: Irritable, algo cansado pero igualmente con mucha energía a su disposición. Trate de distenderse, el estrés acecha.

CLAVE DE LA SEMANA: No se deje llevar por los muy osados. Precaución.

Acuario (21/1 al 19/2)

AMOR: ¡Nada de tomarse un tiempo para pensar! Siga su instinto cuando alguien le haga una propuesta seria. Vínculos que inician muy bien.

DINERO: Alta exigencia, aunque supera todos los desafíos. No baje la guardia o sus competidores aprovecharán su momentánea debilidad.

CLAVE DE LA SEMANA: Si empieza la semana agotado perderá eficacia. Cuídese.

Piscis (20/2 al 20/3)