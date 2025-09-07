Horóscopo: cómo será tu semana del 7 al 13 de septiembre
Descubre qué tienen preparados los astros en este resumen del escenario astrológico para todo el zodíaco
Repasamos la suerte, el trabajo, la salud. Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para esta semana. Los Primeros te acerca las predicciones más precisas y los consejos más confiables de la astrología hoy para tu signo.
Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna. Aquí las predicciones para la semana del 07 al 13 de septiembre.
Horóscopo semanal: predicciones para todos los signos
Aries (21/3 al 20/4)
- AMOR: Ante situaciones familiares complicadas. Mejor será cortar por lo sano y evitar secretos o reproches. La pareja resiste todo embate.
- DINERO: Solo si es muy emprendedor podrá remontar el freno de Mercurio adverso. La crisis será breve y el futuro promete.
- CLAVE DE LA SEMANA: Ignore a personas difíciles que no reconocen su capacidad.
Tauro (21/4 al 21/5)
- AMOR: Buena actitud ante las dificultades amorosas. Déjese querer. Tal vez llegue la persona a la que le enseñe el lenguaje de la pasión.
- DINERO: Es tiempo de abandonar el anonimato. Con su trato discreto y cálido logra poner de su lado a gente con mucho poder.
- CLAVE DE LA SEMANA: Es valioso escuchar a los demás. Preste suma atención.
Géminis (22/5 al 21/6)
- AMOR: Puntos suspensivos. Semana de dudas amorosas. Intente ordenar sus emociones porque si no lo hace corre el riesgo de salir perdiendo.
- DINERO: Dependerá del apoyo ajeno pese a que tanto deseaba cortar lazos. Acepte su realidad por ahora. Se superará.
- CLAVE DE LA SEMANA: ¿El interés se opone al sentimiento? Apuéstele al corazón.
Cáncer (22/6 al 22/7)
- AMOR: Con confianza en sí mismo y gran ayuda de su gente. Su pareja acompaña aunque también haya peleas. Sale adelante con ayuda de un buen amigo.
- DINERO: Tiene que sacar provecho de su buena racha, así que nada de postergarse. Una corazonada acertadísima.
- CLAVE DE LA SEMANA: La plata llama a la plata. Si tiene excedente no lo guarde.
Leo (23/7 al 23/8)
- AMOR: Felices coincidencias que lo llevan a replantear su miedo al compromiso. La familia suma responsabilidades que no le corresponden.
- DINERO: Algo preocupado por relaciones laborales turbulentas. Pese a las presiones, es posible que mejore en los negocios.
- CLAVE DE LA SEMANA: Poner límites será vital para preservarse.
Virgo (24/8 al 23/9)
- AMOR: Seducir es un juego peligroso así que calcule las consecuencias. Si tiene pareja la relación avanza, aunque haya algo de distancia.
- DINERO: No elija el camino más corto. Haga las cosas bien y le dará resultado. Proyectos promisorios. Buenas opciones para asociarse o formar equipos de trabajo.
- CLAVE DE LA SEMANA: Vaya a lo seguro en materia de negocios.
Libra (24/9 al 23/10)
- AMOR: Afectivamente protegido, lo sostienen para que su ánimo no decaiga. En la pareja habrá buen diálogo y crece la mutua admiración. Equilibrio.
- DINERO: Las distracciones pueden ser fatales. Trate de tener los pies en la tierra y el resto se irá resolviendo naturalmente.
- CLAVE DE LA SEMANA: Libertad con límites. Celar un poco al otro demuestra el interés.
Escorpio (24/10 al 23/11)
- AMOR: Luchas de poder que dejarán una lección. Rompa su resistencia a compartir y renuncie a ser el centro, los suyos lo necesitan presente.
- DINERO: Si trabaja con familiares o amigos la situación se le puede ir de las manos. Sea cuidadoso con la documentación.
- CLAVE DE LA SEMANA: Trace todos los pasos a seguir antes de empezar.
Sagitario (24/11 al 22/12)
- AMOR: Fin a los altibajos amorosos, es tiempo de equilibrio. No discuta por pequeñeces. Si debe sincerarse que sea con quien lo sepa comprender.
- DINERO: Laboralmente avanza bien siempre que no tome determinaciones drásticas. Sea expeditivo y firme con la gente que no coopera con el grupo.
- CLAVE DE LA SEMANA: Para invertir espere a que las condiciones estén dadas
Capricornio (23/12 al 20/01)
- AMOR: Madurez y comprensión ante los conflictos familiares. Ponga límites o terminará haciendo algo a disgusto. Se debilitan algunos lazos.
- DINERO: Irritable, algo cansado pero igualmente con mucha energía a su disposición. Trate de distenderse, el estrés acecha.
- CLAVE DE LA SEMANA: No se deje llevar por los muy osados. Precaución.
Acuario (21/1 al 19/2)
- AMOR: ¡Nada de tomarse un tiempo para pensar! Siga su instinto cuando alguien le haga una propuesta seria. Vínculos que inician muy bien.
- DINERO: Alta exigencia, aunque supera todos los desafíos. No baje la guardia o sus competidores aprovecharán su momentánea debilidad.
- CLAVE DE LA SEMANA: Si empieza la semana agotado perderá eficacia. Cuídese.
Piscis (20/2 al 20/3)
- AMOR: Renovadas ganas de formar pareja. Hace bien en soñar con su ideal, pero no se distraiga porque puede perderse lo mejor de la realidad.
- DINERO: Buena estrella, sobre todo en proyectos que recién se inician. Manejará a la perfección grandes sumas y grupos a su cargo.
- CLAVE DE LA SEMANA: A no entusiasmarse con quien se muestra frío y distante.