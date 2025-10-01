Con el cierre de septiembre y el inicio de octubre, comienza un nuevo ciclo cargado de energías renovadas. Así lo señaló Ludovica Squirru, referente del Horóscopo Chino, quien advirtió que no todos los signos transitarán este mes con calma: algunos deberán estar especialmente atentos a estafas, fraudes y complicaciones económicas.

MONO: ALERTA POR TRÁMITES Y PROMESAS ENGAÑOSAS

Para los nacidos en el año del Mono, Squirru recomienda extrema precaución. Este signo podría verse expuesto a conflictos con herencias, donaciones, reclamos legales o maniobras poco claras. “La confianza rápida en amistades o socios puede traer pérdidas económicas. La clave será pedir asesoramiento, dejar todo por escrito y no improvisar”, remarcó.

TIGRE: IMPULSIVIDAD QUE PUEDE COSTAR CARO

El Tigre aparece como uno de los signos más vulnerables durante las próximas semanas. Su carácter impetuoso y la necesidad de resultados inmediatos podrían empujarlo a caer en inversiones sin respaldo, alianzas poco confiables o promesas de ganancias rápidas. La recomendación es bajar la ansiedad, leer la letra chica y evitar compromisos apresurados.

SERPIENTE: RIESGO DE FRAUDES DIGITALES

Los nativos de la Serpiente deberán estar atentos a estafas digitales, identidades falsas o contratos con condiciones ocultas. Squirru recordó que al estar en su ben ming nian (año natal), las pruebas y aprendizajes son más intensos. “Será esencial actuar sin apuro, escuchar consejos y hacer valer la sabiduría natural de la Serpiente”, aconsejó.