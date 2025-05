Hot Sale: Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos baratos y en cuotas

El Hot Sale ya se vive en Argentina, donde miles de marcas y negocios de todos los rubros buscan atraer nuevas ventas mediante distintos tipos de promociones. Uno de los sectores más buscados es el del turismo, donde los argentinos intentarán aprovechar estos días para sacarse una escapada para los meses venideros, o bien por qué no directamente planificar las vacaciones del próximo verano. En este contexto, Aerolíneas Argentinas es una de las más buscadas, y se sumó a la ola de promociones, aunque lo hizo de una manera particular: no con descuentos, sino con financiación.

Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos baratos y en cuotas: qué promociones hay

"Del 12 al 14 de mayo, comprá tu pasaje con la mejor financiación para volar por Argentina. Aprovechá esta oportunidad para volar por el país. ¡No te lo pierdas!", dice el corto mensaje de la aerolínea en su sitio web con motivo del Hot Sale. En este sentido, promociona cada uno de los bancos con los que tiene diferentes tipos de opciones de pago en cuotas sin interés, para todas las tarifas de los vuelos de cabotaje operados por Aerolíneas Argentinas. Los que pueden aprovechar el beneficio comprando hasta el miércoles 14 inclusive son:

12 cuotas sin interés: Banco Nación y Supervielle

9 cuotas sin interés: Comafi, Cabal y Credicoop

6 cuotas sin interés: Santander, Galicia, American Express, Macro y Naranja X

3 cuotas sin interés: BBVA

Además, también tienen distintos tipos de beneficios los clientes de los siguientes bancos y tarjetas:

Patagonia365

YoY

Banco Columbia

Tuya

Banco Corrientes

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco Santa Fe

Hot Sale 2025: la edición más grande hasta ahora

El evento comenzó el lunes 12 de mayo y se extenderá hasta el miércoles 14, aunque algunas marcas suelen extender las ofertas durante toda la semana.

En esta edición participan 1.011 marcas, ofreciendo más de 18.000 promociones distribuidas en 11 categorías, posicionándolo como el evento más grande en la historia del comercio electrónico argentino.

La CACE prevé que, este año, la facturación crezca más del 180% respecto a 2024, debido a un mayor número de consumidores digitales y una audiencia cada vez más diversa. En el actual contexto económico, donde las ventas vienen en baja, el evento adquiere una importancia estratégica sin precedentes.

Proyecciones para 2025: récords en la mira

El Hot Sale 2024 cerró con cifras récord:

$346.000 millones facturados (301% de crecimiento frente a 2023).

Más de 10 millones de artículos vendidos (incremento interanual del 50%).

5,1 millones de órdenes de compra (+23,3% interanual).

Ticket promedio: $67.838.

Además, según el Estudio Anual de Comercio Electrónico 2024 de la CACE, la facturación del comercio electrónico en Argentina subió 181%, alcanzando $22.025.462 millones y superando en 64 puntos la inflación interanual.

"El Hot Sale 2025 es una apuesta de la industria al e-commerce dentro del contexto actual. Este año estamos expectantes, ya que hemos superado las 1.000 marcas participantes, lo que nos indica que las empresas están viendo los resultados esperados y cada vez son más las que se suman", aseveró Andrés Zaied, presidente de la CACE.

Turismo, el rubro que liderará el Hot Sale 2025

El sector turístico aparece como el más dinámico. Agencias como Atrápalo y Travel Services proyectan un incremento en ventas de hasta el 25%, con foco en vacaciones de invierno y escapadas fuera de temporada.

Entre los destinos nacionales con mayor demanda se destacan Mendoza, Iguazú, Salta, Bariloche, Tucumán y Santa Cruz. A su vez, la posibilidad de abonar en dólares y la estabilidad del tipo de cambio impulsan con fuerza la demanda de viajes al exterior

Entre enero y marzo de 2025, los pagos en dólares crecieron 78% respecto al mismo período del año pasado, y se espera que el Hot Sale impulse aún más esta tendencia. /iprofesional