El Día del Empleado del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST) es el 1 de octubre, fecha en que se conmemora la fundación del Instituto y se recuerda el compromiso de sus trabajadores.

Para esta jornada no hay atención al público, ya que las filiales del organismo permanecen cerradas, pero la actividad normal se retoma el día 2.

Reseña Histórica

El Subsidio de Salud fue creado en 1969. Hoy, brinda una amplia cobertura a 300 mil beneficiarios en toda la provincia.

El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST) posee una rica historia que se remonta a principios del siglo XX. En esa época era una utopía pensar en la implementación de un sistema de jubilación como ya existía en otros países del mundo. Los únicos antecedentes en Argentina se remontaban a la época colonial, cuando el Estado otorgaba donativos a personas que se desempañaron en la actividad pública, por haber contribuido a la «causa nacional».

Estos fondos eran denominados Monte Pío y eran aportes voluntarios para evitar la ruina de los familiares de los que cumplieron el servicio comunitario. En 1907 el gobernador Luis F. Nougués promulgó la ley 919, por la que se creó un Monte Pío Civil, o sea un fondo de jubilaciones y pensiones para funcionarios, empleados y personal de la administración pública, imponiendo por primera vez un descuento forzoso del 5 %. Un año más tarde las Oficinas del Monte Pío Civil comenzaron a funcionar en 24 de Septiembre 556; luego pasaron a Laprida 190 y más tarde a 24 de Septiembre y 25 de Mayo.

Hacia el año 1914 se trasladan las oficinas a Casa de Gobierno. El desarrollo de la actividad fue en crecimiento, tanto que el Poder Ejecutivo (PE) requirió de sus fondos para atender cuestiones propias. El crecimiento de la institución obligó a trasladar sus oficinas a Crisóstomo Álvarez 158. Más tarde se produciría un nuevo cambio a 24 de Septiembre 333, ocupando la casona que pertenecía a la familia Pondal.

1944 sería un año clave para la institución, porque mediante el decreto ley 74/133 se resuelve que «El Monte Pío Civil en adelante se denominará Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Tucumán, Institución Mutual y de Previsión». Tres años más tarde, el PE transferirá a la entidad, en forma gratuita, un terreno en Las Piedras y 9 de Julio, destinado a la construcción de su sede propia. La inversión fue de 21 millones de pesos y las obras concluyeron en 1952, bajo la presidencia de Raúl Caínzo.

En 1949 la Provincia instituye la Pensión a la Vejez, que garantiza cobertura a personas de edad avanzada, que ya no tenían posibilidades de realizar actividad laboral y estaban en la completa indigencia. En 1947 se iniciaron las obras del actual edificio del IPSST. Durante 1951 el Estado provincial reemplaza la denominación Caja por la de «Instituto de Previsión Social», porque algunos de sus beneficios iban más allá de otorgar jubilaciones y pensiones.

Entre 1961 y 1969 la entidad registra un crecimiento sin precedentes, aumenta el número de afiliados y hace sentir con fuerza su presencia en la comunidad. En 1969, mediante la ley 3600, el PE decide que la institución crezca y cambie su denominación por «Instituto de Seguridad Social de Tucumán». Se crea un área de Subsidios que estaría bajo su órbita. Tales eran los subsidios de salud y sepelio, y los seguros escolar y de vida. Mediante los alcances de la ley 3600 se implantó el Subsidio de Salud obligatorio para todos los empleados y jubilados que dependieran del gobierno local (excepto los de la Caja Popular y del Banco Provincia).

El 30 de Julio de 1971 se establece la reglamentación que ordenaría el funcionamiento del Subsidio de Salud. Ese año se amplía la cobertura en salud ya que se suscriben convenios con varias entidades de profesionales prestadoras. A esa altura, ya eran 120.000 los beneficiarios de los servicios. Posteriormente, en marzo del año 1973, se habilita la Sucursal Concepción, ubicada en San Martín y Corrientes. Al año siguiente se incorpora al Subsidio de Salud el Seguro Materno Infantil. Paralelamente, se adquieren nuevos equipos para poner en marcha la imprenta propia.

En 1975 se promulga la ley Nº 4.373 por la que se le otorga al organismo la denominación: «Instituto de Seguridad Social de la Provincia e Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán». Al año siguiente se crea la Biblioteca «Zenón Santillán» en honor al primer presidente del Instituto. En la actualidad el IPSST goza de buena salud y cuenta con una población de más de 300.000 beneficiarios. /IPSST