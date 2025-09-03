Hoy es el "Día del Ferretero": qué significa esta palabra y de dónde viene

Cada 3 de septiembre en Argentina se celebra el Día del Ferretero, una efeméride que rinde homenaje a quienes trabajan en este tradicional oficio y que escuchan, posiblemente todos los días de su vida, si en la ferretería venden "el coso que va en el cosito".

Con esa excusa, y porque no siempre nos detenemos a pensar de dónde proviene una palabra y qué historias guarda detrás, nos preguntamos: ¿cuál es el origen de "ferretero"?

El curiosos origen de la palabra “ferretero”

El término "ferretero" proviene del latín ferrum, que significa “hierro”. A partir de esta raíz, en castellano se formó la palabra “ferretería”, que en sus inicios designaba a los comercios dedicados principalmente a la venta de objetos de hierro. Con el tiempo, estos locales comenzaron a ampliar su oferta hacia:

Materiales de construcción,

Herramientas,

Pinturas,

Artículos para el hogar.

La Real Academia Española define al ferretero como "propietario o encargado de una ferretería". Pero, como sabemos, remite a algo más que un oficio: el rol de los ferreteros es fundamental al momento de proveer soluciones prácticas para el día a día.

En Argentina, se eligió el 3 de septiembre para celebrar este oficio en homenaje a la creación en 1905 de la Asociación de Ferreterías y Bazares de la República Argentina, hoy Cámara Argentina de Ferreterías y Afines.

Algunas curiosidades sobre los ferreteros