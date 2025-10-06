Hubo incidentes en la previa de la presentación del libro de Milei

Luego de horas complicadas para su gestión por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei intentará recuperar la iniciativa este lunes durante un acto en donde presentará su libro “La Construcción del Milagro” que tendrá su sello y se realizará en el estadio Movistar Arena, del barrio Villa Crespo en la Ciudad de Buenos Aires.

Un par de horas antes de la irrupción del presidente en el escenario, prevista para las 19.30, un grupo de personas se concentraron en el parque Los Andes, a metros del estadio, para manifestarse en contra del Milei y su gobierno.

El presidente Javier Milei llegó a las 19.15 al estadio Movistar Arena y desde ese momento aguarda el comienzo de su show. Abajo del escenario y en las tribunas, militantes llenaron el campo, en un estadio con capacidad para 14 mil personas.

En los alrededores se produjeron incidentes entre la policía y un grupo de manifestantes que llegaron al lugar para expresar su rechazo a las políticas que aplica el gobierno nacional.

El grupo de manifestantes que se presentó durante la tarde en los alrededores del estadio Movistar Arena para protestar contra el gobierno nacional finalmente chocó con el cordón policial y se produjeron incidentes.

“Estábamos gritando y cantando en la vereda y la policía se nos tiró encima”, dijo una mujer que se encontraba junto a quienes buscaron expresar su malestar contra la gestión del libertario.

Los fundamentos de la protesta, según los testimonios recogidos por el móvil de TN, fueron un rechazo general contra las políticas que viene llevando adelante el Poder Ejecutivo durante la presidencia de Milei, bajo la consigna “el ajuste más grande de la historia”. /Infobae