Impactante granizada en Córdoba: cayeron piedras del tamaño de un huevo

Una violenta tormenta de granizo azotó este sábado por la noche la localidad de Bulnes, en el sur de la provincia de Córdoba. Los vecinos quedaron impactados por la magnitud del fenómeno, que dejó calles y patios cubiertos de piedras de hielo comparables al tamaño de un huevo.

El intendente Rubén Máspero calificó la pedrea como “bastante importante” y aseguró que, hasta el momento, no se registraron daños materiales ni personas heridas. “Ahora hay una densa calma, pero hace instantes cayó una pedrea bastante importante. En la localidad estamos sin luz y observando si puede repetirse”, señaló.

Máspero también destacó que la falta de viento fue un alivio: “Era impresionante el tamaño de las piedras. Por suerte no vino acompañado de viento fuerte, porque eso habría causado mucho más daño”.

La tormenta también afectó a otras zonas del departamento Río Cuarto. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta por tormentas fuertes para todo el sur provincial. /C3