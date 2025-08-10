Un grave accidente de tránsito tuvo lugar este domingo por la mañana en la Avenida General Paz, en el barrio porteño de Mataderos, dejando a siete personas heridas. El incidente se produjo a la altura de la Avenida Los Corrales, en el sentido hacia el Río de La Plata.

La magnitud del choque, que involucró a dos autos y una camioneta, requirió la intervención del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), que transfirió a las víctimas a los hospitales Santojanni y Grierson. Entre los heridos, un joven de 28 años fue trasladado de urgencia por el SAME aéreo debido a politraumatismos graves.

El tránsito en la zona se vio completamente interrumpido mientras los servicios de emergencia atendían a los heridos. Según reportes, el accidente sucedió cerca de las 6 de la mañana, cuando un Peugeot 208, en el que viajaban un grupo de jóvenes a alta velocidad, colisionó con un Peugeot 206, que también transportaba a otros jóvenes.

Testigos del lugar relatan que el primer vehículo circulaba de forma errática, zigzagueando a gran velocidad, hasta que ocurrió el impactante choque. La violencia del impacto fue tal que el conductor del Peugeot 208 fue lanzado por el parabrisas y terminó en el suelo, al otro lado de la ruta; él fue el que requirió el traslado aéreo.

En el otro auto, las tres personas que viajaban tuvieron que ser rescatadas, ya que el vehículo se incendiaba tras la colisión. Afortunadamente, los vecinos intervinieron para apagar las llamas antes de que la situación se agravara.

Los tres ocupantes del Peugeot 206 presentaron politraumatismos, pero se encontraban conscientes al momento de ser trasladados. La violencia del impacto fue tal que una de las ruedas de los autos voló y impactó contra una camioneta que circulaba detrás, causando más complicaciones en la circulación.

El conductor de la camioneta quedó en el lugar, ya que el test de alcoholemia reveló que había consumido alcohol, lo que le impide continuar manejando.

Este triple choque no solo causó heridas a los involucrados, sino que también generó un efecto dominó en el tránsito de la General Paz, lo que resultó en otro triple choque a la altura de Eva Perón. Las tres personas implicadas en este segundo incidente fueron trasladadas por el SAME, aunque sus lesiones fueron reportadas como más leves.