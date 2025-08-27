Inauguran un puente sobre el Río Marapa en Graneros

El gobernador, Osvaldo Jaldo, dejó inaugurado este miércoles el nuevo puente sobre el río Marapa, una obra clave para mejorar la conectividad en el sur de la provincia.

La infraestructura vial une a la ciudad de Graneros con las localidades de La Tala, Taco Rodeo y Alto El Puesto, garantizando un tránsito más ágil y seguro para vecinos, productores y transportistas de la zona. La inversión supera los 900 millones de pesos.

El mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro del Interior, Darío Monteros; de Salud, Luis Medina Ruiz; la diputada nacional Gladys Medina; el vicepresidente primero de la Honorable Legislatura, Aldo Salomón; los intendentes de Graneros, Raquel Graneros; de Aguilares, Gimena Mansilla; de Alderetes, Graciela Gutiérrez, de Simoca, Elvio Salazar; además de los legisladores Alejandra Cejas, Cacho Gomez, Walter Herrera, Leopoldo Rodríguez, Nancy Bulacios, Javier Noguera, Alejandro Figueroa, concejales y comisionados comunales.

Con la puesta en funcionamiento del puente, se busca no solo optimizar la comunicación entre localidades vecinas, sino también favorecer el desarrollo productivo y económico de la región, al facilitar el acceso a rutas y centros urbanos de mayor escala.

Jaldo resaltó que “este puente viene a unir a las comunidades, permite a los vecinos de ambos lados cruzar con tranquilidad y garantiza la conectividad entre diferentes localidades del departamento”.

El mandatario destacó que la obra se ejecutó “en el peor momento económico y financiero del país”, y subrayó que la gestión provincial cumple con hechos concretos:

“No hemos venido a prometer, hemos venido a inaugurar oficialmente y a ponerlo al servicio de los vecinos”, sostuvo, agradeciendo el trabajo de la intendenta Raquel, la legisladora Alejandra Ceja y los concejales locales.

A su vez, dijo que “cada vez siento más compromiso y responsabilidad. Tucumán tiene que seguir mejorando en lo productivo y lo social. Para eso necesitamos que Nación estabilice las variables macroeconómicas, mientras nosotros seguimos fortaleciendo salud, seguridad y educación”.

El gobernador recordó que en menos de dos años de gestión se avanzó en infraestructura clave como “la ampliación de establecimientos educativos para garantizar presencialidad plena”.

En Seguridad, “hubo una reducción de índices delictivos y ampliación del sistema penitenciario, que pasó de 1.200 a 3.000 plazas”.

Mientras que, en obras públicas, “mejoramos en rutas provinciales, construcción de escuelas y nuevas cárceles”.

Finalmente, Jaldo enfatizó que “una golondrina no hace verano. Hoy en Tucumán gobierna un verdadero equipo comprometido con mejorar la calidad de vida de los tucumanos, vivan donde vivan”.

Por su parte, Monteros afirmó que "hoy celebramos una obra que no solo mejora la conectividad, sino que también facilita el acceso a servicios esenciales como la salud y la educación", afirmó.

Medina elogió el trabajo de la intendenta y la legisladora local, quienes han sido fundamentales en la gestión de este proyecto. "Estas obras son una inversión del gobierno provincial que piensa en el progreso y avance de sus ciudades y pueblos", agregó. Medina subrayó que el nuevo puente facilitará la conectividad para los vecinos, permitiendo a los niños asistir a la escuela y mejorando la relación entre las comunidades.

Noguera manifestó que "este momento es histórico para nuestra comunidad, ya que el puente no solo representa una obra de gran envergadura, sino que también facilita el acceso a la salud, la educación y la recreación para los vecinos que durante años han estado postergados".

El legislador, expresó que "este puente es un punto de encuentro y unión que beneficiará a todos, especialmente a aquellos que han enfrentado dificultades para cruzar el río que divide nuestras comunidades", agregó.

La intendenta Graneros dijo que “estoy muy feliz por esta obra, después de tantos años poder realizar esta obra es muy gratificante”. /Comunicación Tucumán