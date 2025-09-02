Inauguraron una escuela de nivel inicial y un centro tecnológico en La Florida

El gobernador, Osvaldo Jaldo, inauguró la escuela de Nivel Inicial Juan Bautista Bascary en la localidad de La Florida, al este tucumano. El establecimiento cuenta con seis aulas, cocinas, sanitarios y patios cubiertos que brindarán mejores condiciones a los 135 niños que asisten en doble turno.

Además, se dejó habilitado un centro tecnológico equipado con más de veinte computadoras, destinado a la capacitación de empleados comunales y de la comunidad en general, en articulación con instituciones educativas y organizaciones sociales.

El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; los ministros Darío Monteros (Interior) y Susana Montaldo (Educación); el comisionado comunal, Arturo Soria; las diputadas Gladys Medina y Elia Fernández; los legisladores Walter Herrera, Marcelo Herrera y Carolina Vargas Aignasse; la intendente de Alderetes, Graciela Gutiérrez; los secretarios del Ejecutivo, Marcelo Santillán y Javier Morof; el prosecretario de la Legislatura, Alejandro Martínez; concejales y comisionados comunales.

“La verdad que nosotros seguimos priorizando la gestión de gobierno aún en estos momentos electorales que vive la Argentina, que gracias a dios hay democracia y que el pueblo, tanto de la Argentina, incluido Tucumán, puede elegir a sus representantes. En ese sentido, hoy hemos venido a esta hermosa localidad de Florida y Luciana, hemos venido a acompañarlo a este gran comisionado comunal como es Chicho Soria, y hemos dejado inaugurada una escuela, una escuela nueva, una escuela a nivel inicial, Juan Bautista Vascari”, afirmó Jaldo.

El mandatario remarcó la importancia de la infraestructura inaugurada: “Esta escuela de nivel inicial viene a cumplir un sueño de mucha gente de Florida que manda a sus chicos, que son los más pequeños, que son los de tres años que están dando sus primeros pasos en materia de educación, darle las condiciones edilicias que no solo ellos se merecen, sino que también que las normas los exigen para los niños de esta edad”.

Respecto al centro tecnológico, Jaldo señaló: “Hoy como si fuese poco con el comisionado comunal Chicho Soria estamos inaugurando este centro tecnológico con computadoras que se ponen a disposición para seguir capacitando a quienes hoy realizan tareas administrativas en la comuna, como así también a través de convenio va a trabajar con otras instituciones como escuelas, centros de jubilados”.

En relación al contexto nacional, sostuvo: “Vemos con preocupación hoy cómo el dólar sigue subiendo. También vemos con preocupación el riesgo país cómo sube; y ni qué hablar hoy que todavía no reactivamos el consumo, ni qué hablar hoy que no recuperamos el poder adquisitivo de los sueldos. Esto es producto que las variables macroeconómicas no se las están manejando o no están dando los resultados que realmente tienen que estar. Ojalá la Argentina encuentre el camino lo antes posible��.

El vicegobernador, Miguel Acevedo, destacó: “En un país donde el superávit o el equilibrio fiscal no da respuesta a ninguna de las áreas de las que el Estado tiene que estar presente, acá en Tucumán, el equilibrio fiscal sirvió para que podamos continuar haciendo obras, y obras en educación, y obras en el interior de la provincia. El federalismo está presente en la provincia de Tucumán”.

La ministra de Educación, Susana Montaldo, subrayó: “Muy contento de que se puede inaugurar esta escuela. Ustedes están viendo las hermosas instalaciones, el material didáctico, el mobiliario que tiene. Queremos brindar el mejor lugar para estos niños que recién empiezan la escolarización, que tengan una buena experiencia, porque aquí vamos a tener jardín de 3, 4 y 5, tanto a la mañana como a la tarde”.

La diputada nacional Gladys Medina resaltó: “Un día muy feliz para nosotros, decir, de poder inaugurar una institución educativa, una escuela en estos momentos tan difícil que se vive en la economía en el país, donde no se habla de la obra pública a nivel nacional, y inaugurar algo tan importante como una escuela de nivel inicial en el interior del país de nuestra provincia, como es la comuna de Florida y Luisiana, nos hace muy feliz”.

El comisionado comunal, Arturo Soria, expresó: “Muy contento, muy conforme con todas estas cosas que estamos viviendo, porque en el interior también todas estas cosas tenían que suceder, y hoy estamos inaugurando este jardín. Y también la comodidad para los padres, porque antes los padres tenían que venir una noche anterior a hacer fila para poder inscribir a sus hijos y hoy van a tener la posibilidad de venir con tranquilidad”.

Finalmente, el director de la escuela, Walter Espeche, valoró: “Con mucha alegría en mi corazón, la verdad, porque hace ya dos años que estuve como director en la zona, y la verdad que nos hacía falta una escuela de nivel inicial. Seis aulas, sanitarios, cocina totalmente equipada para dos turnos que en cada turno más de ciento cuarenta chicos. Le estamos proyectando también el comedor escolar, que sería un gran logro también para toda la comunidad”. /Comunicación Tucumán