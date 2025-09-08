El fuego afectó un sector de pantano con totoras de gran altura, lo que dificultó las tareas de control. Bomberos Voluntarios de Las Termas trabajaron intensamente durante la jornada para contener las llamas.

Según se informó, el foco ígneo logró ser circunscrito, aunque las labores de enfriamiento continuaron hasta avanzada la tarde.

Tucumán en alerta “nivel naranja” por muy alto peligro de incendios

Incendio forestal en Termas de Río Hondo