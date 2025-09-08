Incendio forestal en Termas de Río Hondo
Este domingo se desató un incendio forestal a la vera del río Dulce, en la zona de Villa Balnearia, en Termas de Río Hondo.
El fuego afectó un sector de pantano con totoras de gran altura, lo que dificultó las tareas de control. Bomberos Voluntarios de Las Termas trabajaron intensamente durante la jornada para contener las llamas.
Según se informó, el foco ígneo logró ser circunscrito, aunque las labores de enfriamiento continuaron hasta avanzada la tarde.